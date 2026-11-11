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Ekim'de trafikte ağır bilanço: Elazığ'da 375 kaza, 5 can kaybı

Elazığ'da ekimde 375 trafik kazasında 230 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti; kazaların 161'i yaralanmalı, 214'ü maddi hasarlı kayıtlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ekim'de trafikte ağır bilanço: Elazığ'da 375 kaza, 5 can kaybı

ekim ayı kaza bilançosu:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın açıkladığı kayıtlara göre Elazığ'da ekim ayında toplam 375 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 230 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 161'i yaralanmalı, 214'ü maddi hasarlı olarak kayda geçti.

en sık görülen sürücü hataları:

Trafik başkanlığının raporunda yer alan ihlaller arasında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak ve yayalara geçiş hakkı vermemek gibi davranışlar öne çıktı. Raporda ayrıca alkollü araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı ya da yasak yerlere park etme ihlalleri de sıralandı.

ELAZIĞ’DA EKİM AYININ TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI. BU SÜRE İÇİNDE MEYDANA GELEN 375 KAZADA 230...

ELAZIĞ’DA EKİM AYININ TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI. BU SÜRE İÇİNDE MEYDANA GELEN 375 KAZADA 230 KİŞİ YARALANIRKEN 5 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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