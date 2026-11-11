Beşiktaş'ta koruda yakalandılar: iş yeri önünde 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Beşiktaş Kuruçeşme'de silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde bir iş yeri önünde meydana gelen saldırıda, arka koltukta oturan şüphelinin iş yerine doğru silahla ateş açması sonucu U.A. (24) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan U.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emniyetin arama ve yakalama çalışmaları:

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçışta kullanılan motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu ve yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Polis, şüphelilerin izini dron destekli aramalarla sürdü. Motosikleti kullandığı belirlenen Y.Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirtilen M.O. (17), yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından bir korudaki çalıların altına saklanmış halde yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve polis ekipleri çalışma alanında delil toplanmasına devam ediyor.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 24 YAŞINDAKİ U.A. HAYATINI KAYBETTİ. MOTOSİKLETLE KAÇAN İKİ ŞÜPHELİ, DRON DESTEKLİ ÇALIŞMALAR SONUCU YAKLAŞIK 3,5 SAAT SONRA BİR KORUDA SAKLANIRKEN YAKALANDI.