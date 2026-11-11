Kentin ortasında çatı serinliği: tilkinin kısa güneş molası

Kars'ta çatıda güneşlenen tilki görüntülendi:

Kars merkezinde bir evin çatısına çıkan tilki, kısa süreliğine çatı üzerinde dolaşıp güneşlenerek dikkat çekti. Hayvan, çatıda rahat tavırlarla çevreyi izledikten sonra binanın farklı bölümlerine doğru ilerleyip gözden kayboldu.

vatandaşların kaydettiği anlar:

Olayı fark eden bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak tilkinin çatıda gezindiği ve güneşlendiği anları kayda aldı. Görüntülerde hayvanın çatıda sakin bir şekilde dolaştığı, zaman zaman çevreyi taradığı ve ardından binanın kenarlarına doğru ilerlediği görülüyor.

şehir merkezinde yaban hayatı hareketliliği:

Kars'ta tilkiler, özellikle kırsal bölgeler, köyler ve açık arazilerde sıkça gözleniyor; zaman zaman ise kent merkezine kadar inebiliyorlar. Bu tür görüntüler, kentte yaban hayatıyla karşılaşmanın beklenmedik anlara yol açabileceğini gösteriyor ve vatandaşlarda merak uyandırıyor.

Görüntüler, hem şehrin doğal yaşamla iç içe geçen yanını hem de insanların bu tür karşılaşmalarda temkinli olması gerektiğini hatırlatıyor. Vatandaşların benzer durumlarda hayvanları rahatsız etmeden ve güvenli mesafeyi koruyarak hareket etmeleri öneriliyor.

KARS’TA DOĞAL YAŞAM ALANLARINDAN KENT MERKEZİNE KADAR İNEN TİLKİLER, BU KEZ İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜYLE GÜNDEME GELDİ. KENT MERKEZİNDE BİR EVİN ÇATISINA ÇIKAN TİLKİ, BİR SÜRE GÜNEŞLENİP ÇATIDA DOLAŞTIKTAN SONRA GÖZDEN KAYBOLDU.