Tonlarca mısır yola saçıldı: Eskişehir çevreyolunda tır devrildi

Eskişehir çevreyolunda Ankara'dan Bursa yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkan bir tırın devrilmesi sonucu dorsedeki mısırlar yola yayıldı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza anı ve aracın hareketi:

Ankara'dan gelen K.B. idaresindeki çekici plaka 63 ANH 656 ve dorse plaka 63 ADN 630 olan, mısır yüklü tır kent girişinde kontrolden çıktı. Araç bir süre refüjde ilerledikten sonra ağaçları devirdi ve çarpmanın ardından yan yattı. Çarpmanın etkisiyle dorsedeki tonlarca mısır yola saçıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, dökülen mısırın yarattığı tehlikeye karşı önlem alırken, sürücünün sağlık durumu kontrol edildi; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın detayları ve yol güvenliği hakkında yetkililer inceleme başlattı.

Kazanın ardından çevredeki trafik ve geçiş güzergâhları için risk oluştuğu bildirildi; yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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