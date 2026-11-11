Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 20 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

kaza detayları:

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerinde araçta sıkışan kişinin kimliği, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tespit edildi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü İbrahim Şahin (20), sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin kurtarılamadı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili başlatılan incelemeler polis ekipleri tarafından devam ediyor. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor ve olayla ilgili ayrıntılı rapor hazırlanıyor.

KAZA (ARŞİV)