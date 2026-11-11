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Jandarmanın operasyonunda Nazilli'de 24 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Nazilli'de jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 24 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (41)'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmanın operasyonunda Nazilli'de 24 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Nazilli'de aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yürütülen arama ve yakalama çalışmaları sonucunda, jandarma ekipleri Sevindikli Mahallesi'nde aranan bir şahsı yakaladı. Yapılan tespitlere göre şahsın üzerinde ve çevresinde suçla bağlantılı delil arama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aranan suç ve ceza:

Savcılık kayıtlarına göre hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 24 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (41) olduğu belirlendi. Ceza miktarı ve suç niteliği, yakalamanın nedenini oluşturdu.

Gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan H.A. hakkında gerekli idari işlemler tamamlandıktan sonra resmî prosedürler işletildi ve şahıs teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi. Aydın'da çeşitli suçlardan aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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