Ekiplerin hızlı müdahalesi olası tehlikeyi önledi: Kayapınar'da doğal gaz borusu çatladı

olay ve ilk müdahale:

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde çalışma esnasında bir doğal gaz borusu çatladı. Olay, Huzurevleri Mahallesi üzerindeki Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde, iş makinesinin darbe alması sonucu meydana geldi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve Diyar Gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla harekete geçerek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve müdahale planı oluşturdu.

güvenlik önlemleri ve onarım çalışmaları:

Ekipler olay yerinde güvenlik şeridi çekip bölgeyi kontrollü hale getirdi. Ardından gaz akışı güvenlik nedeniyle kesildi ve patlama ya da sızıntı riskine karşı çevredeki yapı ve kişiler için gerekli tedbirler uygulandı.

Arıza tespit edilip onarım çalışmalarına başlandı; yetkililer şu aşamada bölgede can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Ekipler, boruda yapılacak müdahalenin tamamlanmasının ardından akışın kontrollü şekilde yeniden açılacağını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma ve çalışma süreci devam ederken, yetkililer bölgedeki çalışma sırasında dikkatli olunması ve benzer durumlarda yetkililere derhal haber verilmesi çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE ÇALIŞMA ESNASINDA DOĞAL GAZ BORUSUNUN ÇATLAMASI SONUCU EKİPLER HAREKETE GEÇTİ.