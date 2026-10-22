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TTI İzmir 20. yılında 12 bini aşkın ziyaretçi hedefliyor

20. TTI İzmir, 2-4 Aralık'ta İzmir'de yapılacak; TÜRSAB, 2 bini yurt dışı olmak üzere 12 bini aşkın ziyaretçi ve hosted buyer programı öngörüyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

TTI İzmir 20. yılında 12 bini aşkın ziyaretçi hedefliyor

Fuarın hedefleri ve kapsamı:

Bu yıl 20. kez düzenlenecek olan TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 2-4 Aralık tarihlerinde İzmir'de kapılarını açacak. Beşiktaş'taki TÜRSAB binasında yapılan basın toplantısında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, fuarın geçen yılki verilerine dayanarak en az 2 bini yurt dışı, 10 bini yurt içi olmak üzere 12 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

Eker, sektörün yüz yüze iletişimle kurulan güven ilişkileri ve yeni iş bağlantıları açısından fuarların öneminin sürdüğünü vurguladı. İzmir'in tarihi ve kültürel değerleri, gastronomi zenginliği, kıyı turizmi ve gelişen altyapısının uluslararası platformda tanıtılması bakımından TTI İzmir'in önemli bir rol oynadığını belirtti.

TÜRSAB desteği ve hosted buyer programı:

Toplantıya TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Gürkan Özcan ve Tülay Salihlioğlu ile davetliler katıldı. Eker, fuarın uluslararası etkisinin bu yıl belirgin şekilde artmasını beklediklerini, 200 hosted buyer programı ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen nitelikli turizm profesyonellerinin acentalarla doğrudan görüşeceğini söyledi. Bu yapının katılımcı acentaların yeni iş ortakları bulmasını, ürün ve hizmetlerini uluslararası alıcılara sunmasını ve satış fırsatlarını artırmasını sağlayacağı vurgulandı.

TÜRSAB, üyelerinin fuara katılımını kolaylaştırmak amacıyla dekorasyonu hazırlanmış, kullanıma hazır ve uygun fiyatlı stant seçenekleri sunuyor. Böylece acentaların stant hazırlığıyla ilgili ayrıntılarla uğraşmadan fuar sürecine odaklanmaları hedefleniyor.

Program, bölgesel katılım ve uzman paneller:

Bu yıl fuarda sağlık turizmi ve kongre turizmi için özel alanlar oluşturulacak. TÜRSAB, 34 bölge başkanlığına özel alanlar tahsis ederek ilk kez bölgesel stant uygulamasını hayata geçiriyor; bu alanlarda bölgesel oteller, turizm tedarikçileri ve acentalar birlikte yer alacak. Eker, bu düzenlemenin fuara önemli bir güç katacağını belirtti.

Ayrıca ihtisas başkanlıkları ve sektörün deneyimli isimlerinin katılacağı paneller planlanıyor. Eker, seyahat acentalarının hem ziyaretçi hem katılımcı olarak fuara özel ilgi göstereceğini ve etkinliğin verimli geçeceğine inandıklarını ifade etti.

Kurumsal iş birliği ve teşekkür:

TTI İzmir'in 20. yılında Dünya Fuarcılar Birliği onaylı Türkiye'nin köklü uluslararası fuarlarından biri olduğuna dikkat çeken Eker, organizasyonda emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, basın mensupları ve tüm paydaşlara teşekkür etti. TÜRSAB tarafından yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin de fuarın görünürlüğünü artıracağı aktarılırken, tüm turizm paydaşları fuara katılmaya davet edildi.

Fuar, Türkiye'nin farklı destinasyonları ile dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki turizm potansiyelini tanıtmak, yeni pazarlara açılmak ve ticari iş birlikleri geliştirmek isteyen sektör temsilcileri için önemli fırsatlar sunacak.

BEŞİKTAŞ&#039;TAKİ TÜRSAB BİNASINDA &quot;SEYAHAT ACENTALARI OTELLERE VE SEKTÖR PAYDAŞLARIMIZA ÖZEL TANITIM...

BEŞİKTAŞ'TAKİ TÜRSAB BİNASINDA "SEYAHAT ACENTALARI OTELLERE VE SEKTÖR PAYDAŞLARIMIZA ÖZEL TANITIM ETKİNLİĞİ VE BASIN TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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