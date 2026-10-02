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El sanatlarıyla alzaymır hastaları sosyal hayata bağlanıyor

Gaziantep'te Beyhan Eruslu Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen el sanatları atölyeleri, alzaymır tanılı katılımcıların el becerilerini, motor fonksiyonlarını ve sosyal yaşamını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

El sanatlarıyla alzaymır hastaları sosyal hayata bağlanıyor

Program ve uygulama:

Gaziantep'te faaliyet gösteren Beyhan Eruslu Aktif Yaşam Merkezi bünyesindeki İş ve Uğraş Atölyesi, alzaymır tanısı almış vatandaşlara yönelik düzenli el sanatları eğitimleri yürütüyor. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ahşap boyama, ebru, örgü, keçe ve kesme gibi farklı teknikler uygulanıyor. Programın amaçları arasında danışanların ilgi alanlarını keşfetmeleri, mevcut becerilerini fark etmeleri ve özgüvenlerinin desteklenmesi yer alıyor.

Atölye çalışmaları aynı zamanda danışanların ince ve kaba motor becerilerini korumalarına, el-göz-beyin koordinasyonlarını sürdürmelerine ve günlük yaşam becerilerini desteklemeye odaklanıyor. Etkinlikler, katılımcılar için hem terapi niteliğinde hem de sosyal etkileşimi teşvik eden bir ortam sunuyor.

Katılımcıların deneyimleri:

Hüseyin Koçaslan merkeze düzenli katılan danışanlardan. Koçaslan, "Buraya bir yıldır geliyorum, memnunum. Sabah bizi evlerimizden alıyorlar, saat 3'te de tekrar evimize götürüyorlar. Öğleden önce fizik dersi, spor dersi, el işleri gibi dersler yapıyoruz" diyerek programın günlük rutine kattığı düzeni ve memnuniyeti vurguluyor. Haftada iki gün merkeze geldiklerini, orada geçirilen zamanın kendileri için değerli olduğunu söylüyor.

Türkan Güzel ise merkezin ev yaşamındaki yalnızlığı azalttığını ve rahatlama sağladığını anlatıyor: "Boyama işleri yapıyoruz. Fotoğraflar kesip yapıştırıyoruz. Müzik derslerine giriyoruz. Çok mutlu oluyorum. Ben evde başıma yaşıyorum. Buraya gelince çok rahatlıyorum." Güzel, merkeze gelen personelin destek ve taşımacılık hizmetlerinden de memnuniyetle söz ediyor ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyor.

Eğitmenin gözlemleri:

İş ve Uğraş Atölyesi eğitmeni Serpil Sezer, uygulanan çalışmaların danışanlara bir dizi kazanım sağladığını belirtiyor. Sezer, "Ahşap boyama, cam, seramik, örgü, ebru, keçe çalışması gibi etkinlikler dikkat durumlarını, kompozisyon oluşturma yetilerini, renk ayırt etme ve ince motor becerilerini geliştirme gibi kazanımlar sağlamaktadır" diye konuşuyor. Eğitmen, etkinliklerin danışanların zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunduğunu, katılımcıların işlemlerden keyif aldıklarını ve çoğunlukla terapi benzeri bir etki yaşadıklarını aktarıyor.

Merkezdeki çalışmaların temel hedefi, alzaymır tanılı bireylerin günlük yaşam becerilerini desteklemek ve sosyal hayatta daha aktif rol alabilmelerini sağlamak. Düzenli atölye katılımları hem bireysel becerileri hem de grup içi etkileşimi güçlendirerek danışanların yaşam kalitesine olumlu katkı sunuyor.

GAZİANTEP&#039;TE BEYHAN ERUSLU AKTİF YAŞAM MERKEZİ&#039;NDE EL SANATLARI EĞİTMENİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...

GAZİANTEP'TE BEYHAN ERUSLU AKTİF YAŞAM MERKEZİ'NDE EL SANATLARI EĞİTMENİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ALZAYMIR HASTALARI, İŞ VE UĞRAŞ ATÖLYESİ'NDE ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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