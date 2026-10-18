Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı

Elazığ'da Karaali mevkiinde minibüs ile gübre yüklü traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti.