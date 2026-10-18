Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı

Elazığ-Malatya kara yolunda kaza:
Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde meydana gelen kazada, M.E.K. idaresindeki minibüs ile V.B. yönetimindeki 23 ADM 235 plakalı gübre yüklü traktör çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı.
Müdahale ve yol güvenliği:
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme:
Güvenlik güçleri ve trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; ekiplerin çalışmaları doğrultusunda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
ELAZIĞ’DA MİNİBÜS İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 1 KİŞİ YARALANDI
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