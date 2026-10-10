Elazığ-Tunceli yolunda tır şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı

Elazığ-Tunceli kara yolunda kaza

Elazığ-Tunceli kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve olay tespitleri:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır şarampole devrildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ’DA TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 1 KİŞİ YARALANDI.