Elazığ'da 25 günde 109 aranan kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalarda son 25 gün içinde haklarında arama kararı bulunan toplam 109 şahıs yakalandı.

Yakalamalar ve yargı süreci:

Yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme heyeti tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İşlemler ve adli sürecin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

Operasyonlarda ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 43 şahısla birlikte toplam 25 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 261 adet fişek, ayrıca 18 adet ruhsatsız tüfek ile bu tüfeklere ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER