Elazığ'da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda iki aracın çarpışması: 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 23 ADZ 594 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 23 AGL 949 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındılar. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI