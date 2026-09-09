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Elazığ'da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda iki aracın çarpışması: 2 yaralı

Elazığ'da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda iki aracın çarpışması: 2 yaralı

Elazığ'da Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda iki aracın çarpışması: 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 23 ADZ 594 plakalı otomobil ile H.B. idaresindeki 23 AGL 949 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındılar. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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