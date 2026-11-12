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Elazığ'da belediye ile basın arasında ortak istişare vurgusu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FHGC yönetimiyle bir araya gelerek şehirde yürütülen projeler, hizmetler ve basınla iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Elazığ'da belediye ile basın arasında ortak istişare vurgusu

Buluşma gündemi ve değerlendirmeler

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleriyle cemiyet binasında bir araya geldi. Görüşmede, Elazığ Belediyesi tarafından kent genelinde hayata geçirilen çalışmalar, devam eden projeler ve kentin gelişimine yönelik hizmetler ele alındı.

şehir projeleri ve hizmetler:

Toplantıda belediyenin sürdürdüğü altyapı, hizmet ve planlama çalışmalarına dair değerlendirmeler yapıldı. Şerifoğulları, belediyenin öncelikleri ve yürütülen projelerin kent yaşamına katkı sağlamasına yönelik bilgiler paylaşırken, uygulamaların şeffaflığı ve takip edilebilirliğini vurguladı.

basınla ortak çalışma vurgusu:

Başkan Şerifoğulları, Elazığ basınıyla kurulan ortak istişare kültürüne önem verdiğini belirterek, mesleğini hakkıyla ve özveriyle yerine getiren basın mensuplarına teşekkür etti. Basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çeken Şerifoğulları, gazetecilerin emek ve gayretlerinin kıymetli olduğunu söyledi.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Şerifoğulları'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve kent adına yürütülen çalışmalarda başarı dileğinde bulundu. Ziyarete Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Ergen de eşlik etti.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİ (FHGC) BAŞKANI...

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİ (FHGC) BAŞKANI SERKAN GÜRTÜRK VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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