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Kula Atatürk Ortaokulu'nda afet eğitimi sahada ve bahçede uygulandı

Kula Atatürk Ortaokulu'nda 12 Kasım Afet Günü programında öğrenciler şiir ve koro sundu, itfaiye kurtarma tatbikatı yapıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kula Atatürk Ortaokulu'nda afet eğitimi sahada ve bahçede uygulandı

kula'da afet bilinci pekiştirildi:

Manisa'nın Kula ilçesinde, 12 Kasım Afet Günü ve Farkındalık Programı kapsamında Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler programa şiirlerle katkı sağlarken, okul korosu müzik dinletisi sundu. Etkinlikte amaç, gençler arasında afet bilincini canlandırmak ve pratik bilgiyi uygulamalı şekilde vermekti.

tatbikat ve bilgilendirme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma tatbikatında, mahsur kalan bir öğretmen merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Tatbikat sırasında ekiplerin müdahale süreci ve güvenlik önlemleri öğrencilere gösterildi. Kula İtfaiye Amiri Vehbi Koç, öğrencilere ve protokol üyelerine yangın, deprem ve diğer afet durumlarında yapılması gerekenleri anlattı; afet öncesi alınacak tedbirler ve afet anında doğru davranış biçimleri vurgulandı.

fidan dikimiyle etkinlik sonlandı:

Program, okul bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi ve fidanlara can suyu verilmesiyle tamamlandı. Etkinlik, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim ve çevre duyarlılığını bir arada sunarak öğrencilere kalıcı bir farkındalık kazandırmayı hedefledi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, 12 KASIM AFET GÜNÜ VE FARKINDALIK PROGRAMI KAPSAMINDA ATATÜRK ORTAOKULU...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, 12 KASIM AFET GÜNÜ VE FARKINDALIK PROGRAMI KAPSAMINDA ATATÜRK ORTAOKULU TARAFINDAN ETKİNLİK DÜZENLENDİ. PROGRAMDA ÖĞRENCİLER ŞİİR VE KORO GÖSTERİLERİ SUNARKEN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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