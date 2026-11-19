Olay ve müdahale:

Elazığ'da, Rızaiye Mahallesi Çayda Çıra Sokak adresinde bulunan bir binanın 5’inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere yönelerek müdahale etti ve yangın, yapılan söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Olay sırasında sağlık ve polis ekipleri de bölgede güvenlik ve olası yaralanmalara karşı hazır bulundu.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor. İlgili birimler, olay yerinde hasar tespiti ve yangının çıkış sebebine dair teknik değerlendirme yapacak.

Olayla ilgili tahkikat tamamlandığında resmi kurumların paylaşacağı bilgiler doğrultusunda ek detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

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