Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı

Didim'de yeni yaşam alanı hizmete girdi

Didim Belediyesi tarafından Yenimahalle Egemenlik Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Zeytin Park, düzenlenen törenle halkın kullanımına açıldı.

Açılış töreni ve renkli etkinlikler:

Açılışa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, bazı mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Davul zurna eşliğinde halk oyunları ekipleri yöresel oyunlar oynarken, Başkan Gençay da efelerle birlikte halk oyunu sergiledi.

Parkın sunduğu olanaklar ve başkanın mesajı:

Açılış konuşmasında Başkan Gençay, 'Zeytin, bu toprakların hafızasıdır' diyerek zeytinin üreticinin emeği, sofraların bereketi, barışın ve umudun simgesi olduğuna vurgu yaptı. Seçim döneminde verilen sözün bir parçası olarak hayata geçen parkın, çocukların zeytini, toprağı ve kent hikâyesini tanıyacağı bir alan olmasını istediklerini belirtti.

Park içinde yeşil alan ve zeytin ağaçları ile birlikte bir kafe, çocuk oyun alanı ve oturma banklarının yer aldığı görüldü. Açılışın ardından davetlilere tavuklu pilav, ayran ve lokma ikram edildi; Zeytin Park, hem dinlenme hem de kent sakinlerinin buluşma noktası olarak hizmete girdi.

DİDİM’DE ZEYTİN PARK HİZMETE GİRDİ