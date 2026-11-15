Elazığ'da diyabet farkındalığını güçlendiren bilgilendirme etkinliği

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlik:

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Diyabet Hemşireliği birimi tarafından düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde, toplumsal diyabet farkındalığını artırmaya yönelik bir dizi uygulama gerçekleştirildi. Etkinlik alanında kurulan standa gelen vatandaşlara hem eğitim verildi hem de sağlık taraması yapıldı.

Bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçüldü ve diyabet hastalığı, erken tanının önemi, hastalığın takibi ile kontrol sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgiler sağlandı. Etkinlik, hastane personeli ile halk arasında doğrudan iletişim imkanı sundu.

etkinlikte yapılan uygulamalar:

Hastane yetkilileri ve Diyabet Hemşireliği ekibi, katılımcılara bireysel bilgilendirme yaptı; semptomlar, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç ve takip planları hakkında yönlendirmeler verildi. Stand ziyaretlerinde gerekli görülmesi halinde yönlendirme ve randevu işlemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

farkındalık ve sağlık önerileri:

Kurum idarecilerinin de ziyaret ederek destek verdiği etkinlikte, erken tanı, düzenli takip ve doğru bilgilendirmenin diyabetle mücadelede kritik olduğu vurgulandı. Etkinlikte ayrıca toplumda bilinç oluşturmanın ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

ELAZIĞ’DA DİYABET FARKINDALIĞI