Eskişehir istasyonlarında hizmet kalitesini yükseltme amaçlı kapsamlı özdeğerlendirme turları

Eskişehir'de özdeğerlendirme turları:

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesindeki denetim ekibi, 2-6 Kasım 2026 tarihleri arasında kent merkezindeki 10 acil sağlık hizmetleri istasyonunda saha incelemeleri gerçekleştirdi. Ziyaret edilen istasyonlar arasında İnönü-1, Tepebaşı-1, Tepebaşı-2, Tepebaşı-3, Tepebaşı-4, Tepebaşı-5, Tepebaşı-6, Tepebaşı-8, Tepebaşı-12 ve Tepebaşı-14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları yer aldı.

Denetim kapsamı ve yöntemleri:

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ekipler, istasyon binalarında bina turları yaparak fiziksel koşulları yerinde değerlendirdi. Denetimler sırasında öncelikli olarak personel planlaması, kalite standartlarına uyum ve fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi başlıklar incelendi. İncelemeler, istasyonların hizmet sunum süreçlerinin standartlara uygunluğunu ölçmeye yönelik yapıldı.

Hedeflenen iyileştirmeler:

Yapılan özdeğerlendirme çalışmalarıyla, kent genelinde acil sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve istasyonların hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Denetim ekibi tarafından tespit edilen öncelikli ihtiyaçların giderilmesiyle, müdahale kapasitesi ve çalışma koşullarında somut iyileştirmeler sağlanması amaçlanıyor.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yürütülen bu değerlendirme süreçlerinin, istasyon bazlı performansın düzenli takibi ve kalite yönetiminin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmaların sonuçları doğrultusunda uygulanacak düzenlemelerle hizmet sunumunun sürekliliği ve etkinliği artırılacak.

ESKİŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI 10 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUNDA, 2026 YILI 2'NCİ DÖNEM ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DENETİM VE İNCELEME ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.