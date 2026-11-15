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Tekirdağ sokaklarında hazan yaprakları çocuklara oyun alanı sundu

Tekirdağ merkez ve ilçelerinde sonbaharın renkleri cadde ve parklarda biriken sarı, kahverengi ve kızıl yapraklarla hayat buldu; çocuklar oyunla neşe kattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ sokaklarında hazan yaprakları çocuklara oyun alanı sundu

şehir genelinde sonbahar görüntüleri:

Tekirdağ’da sonbaharın son ayında ağaçlardan dökülen hazan yaprakları cadde, sokak ve yeşil alanları renklendirdi. Süleymanpaşa merkez ve Çorlu başta olmak üzere ilçelerde sarı, kahverengi ve kızıl tonlardaki yapraklar kentin sokaklarına yayılarak sonbaharın karakteristik manzarasını oluşturdu.

kaldırımlarda biriken yapraklar ve etkileri:

Biriken yapraklar özellikle kaldırımlar, yol kenarları ve iş yeri önlerinde yoğunlaştı. Rüzgârla birlikte savrulan yapraklar yürüyüş güzergahlarını zaman zaman kapatırken, esnaf ve yayalar için kısa süreli sıkıntılar yarattı. Buna karşın doğal örtü, kentin sokaklarına farklı bir görsellik kattı.

çocukların doğal oyun alanı:

Yaprak yığınları, çocuklar için eğlenceli bir oyun alanına dönüştü. Çorlu’da Salih Omurtak Caddesi üzerinde 4 yaşındaki Miraç Yılmaz’ın yapraklarla oynadığı anlar çevredekilerin yüzünü güldürdü. Miraç yerdeki yaprakları elleriyle karıştırıp üzerlerine basarak sonbaharın sunduğu doğal eğlencenin tadını çıkardı.

Çevredeki vatandaşlardan Vahap Sönmez, sonbaharın gelmesiyle ağaçlardan dökülen yaprakların çocuklar için de eğlenceye dönüştüğünü belirtti ve miniklerin neşeli görüntülerinin kente ayrı bir canlılık kattığını söyledi.

Kentte sonbaharın ilerleyen günlerinde de yaprak birikintileri zaman zaman temizleme gerektirse de, sokaklara yayılan renkli örtü birçok kişi için mevsimin en hoş karelerini oluşturmaya devam ediyor.

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Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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