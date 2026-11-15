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Aydın'da minik okurlar sonbaharı renklerle keşfetti

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklar Soner’in Sonbahar'ı interaktif okudu; sonra sonbahar temalı çerçeveler yaparak okuma ve sanata ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'da minik okurlar sonbaharı renklerle keşfetti

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nden çocuk etkinliği

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda minik katılımcılar bir araya geldi. Etkinlik, kitap okuma ve sanat çalışmasını birleştirerek çocukların hayal gücünü ve okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladı.

interaktif okumayla keşif:

Programın ilk bölümünde çocuklarla Soner’in Sonbahar adlı kitap etkileşimli okuma yöntemiyle işlendi. Çocuklar kitabın sayfalarını incelerken mevsimin özelliklerini tartıştı, sorular sorup yorumlarda bulunarak okuma sürecine aktif katılım sağladı. Bu bölüm, okuma sevgisini canlı tutmayı ve merak duygusunu teşvik etmeyi hedefledi.

sonbahar çerçeveleri ve sanat:

Okuma etkinliğinin ardından minikler, sonbaharın sıcak tonlarından ve doğanın dokularından ilham alarak kendi çerçevelerini hazırladı. Çalışmalar, çocukların özgün fikirlerini yansıtmasının yanı sıra el becerilerini ve estetik algılarını da geliştirdi; ortaya çıkan eserler renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik, kitap ve sanat buluşması sayesinde çocukların hem okuma alışkanlığını pekiştirdi hem de kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerine fırsat verdi. Aydın İl Halk Kütüphanesi yetkilileri benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KİTAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR, İNTERAKTİF...

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KİTAP ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR, İNTERAKTİF KİTAP OKUMA VE SANAT ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ. MİNİK KATILIMCILAR, OKUDUKLARI KİTABIN ARDINDAN SONBAHARIN RENKLERİNİ YANSITAN ÇERÇEVELER HAZIRLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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