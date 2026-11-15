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Bolu'da sokakta yaralanan kedi tedavi altında, belediye idari inceleme başlattı

Bolu'da özel halk otobüsünün çarptığı ve iç kanama geçirdiği belirtilen kedi veterinere götürülüp tedavi altına alındı; belediye idari soruşturma açtı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da sokakta yaralanan kedi tedavi altında, belediye idari inceleme başlattı

Bolu'da sokakta yaralanan kedi tedavi altında

Aktaş Mahallesi Öney Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki Bolu Belediyesi özel halk otobüsünün üzerinden geçtiği kedi otobüsün altında kalarak yaralandı. Yaralı kedi, yapılan ilk müdahalenin ardından veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

kaza ve müdahale:

Olay yerinde yapılan kontrollerde kedinin iç kanama geçirdiği tespit edildi. Belediye ekipleri, kedinin ilk olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı Hayvan Hastanemize ulaştırılarak ilk müdahalesinin yapıldığını, daha sonra sahibinin talebiyle özel bir veteriner kliniğine götürüldüğünü bildirdi.

belediyenin açıklaması:

Belediye açıklamasında, yola aniden atlayan kedinin sürücünün o an kazayı fark etmediği bir durumda yaralandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Aktaş Mahallesi’nde, belediyemiz bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsünün seyri sırasında yola aniden atlayan bir kedinin yaralandığı üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Sürücü, yaşanan kazayı o an fark etmediğini ifade etmiştir. Yaralanan can dostumuz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı Hayvan Hastanemize ulaştırılarak ilk müdahalesi yapılmış, daha sonra sahibi tarafından özel bir veteriner kliniğine götürülmüştür. Bizleri derinden üzen bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma süreci başlatılacaktır. Türkiye’nin en modern hayvan hastanelerinden biriyle can dostlarımıza şifa sunan, modern barınaklarımız ve doğal yaşam merkezimizle onların güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışan bir belediye olarak, can dostlarımızın her şartta yanında olmaya devam edeceğiz.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve süreç tamamlandığında gerekli idari işlemlerin yürütüleceğini bildirdi.

BOLU’DA HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KEDİ YARALANDI. OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

BOLU’DA HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KEDİ YARALANDI. OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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