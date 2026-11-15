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Didim'de ara tatilde miniklere rüya gibi oyuncak dünyası

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun 'Rüyadaki Oyuncaklar' adlı oyunu, DİGEM'de ara tatilde çocuklara hayal, macera ve sıcak bir tiyatro deneyimi sundu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Didim'de ara tatilde miniklere rüya gibi oyuncak dünyası

Didim'de ara tatilde tiyatro buluşması

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ara tatil kapsamında çocuklar için sahneye taşıdığı 'Rüyadaki Oyuncaklar' adlı tek perdelik oyunla DİGEM'de minik tiyatroseverlerle bir araya geldi. Oyun, hem eğlence hem de hayal gücünü teşvik eden anlatımıyla çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Oyun ve sahneleme:

Adem Atar'ın yazdığı, Esra Demirci tarafından yönetilen oyun; Posbıyık Usta'nın oyuncak dükkânında çalışan palyaçolar Hımbıl ve Tombul'un, yalnız ve üzgün Çiğdem'in rüyasına girerek onu neşelendirme çabasını anlatıyor. Dükkândan başlayan macera, oyuncakların ve palyaçoların renkli dünyasında ilerleyerek izleyiciyi canlı bir hayal âlemine taşıdı. Tek perde yapısı ve tempolu sahne akışı, küçük izleyicilerin dikkatini canlı tutarken oyunun sıcak ve samimi atmosferini güçlendirdi.

Etkinliğin amacı ve belediye vurgusu:

Didim Belediyesi, çocukların erken yaşta sanatla buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklerle kentte kültür ve sanat faaliyetlerini zenginleştirmeyi hedefliyor. Etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan nitelikli bir ara tatil aktivitesi olarak değerlendirildi. Gösteri, minik izleyicilerin ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı; sahne ile salon arasındaki etkileşim çocukların deneyimini güçlendirdi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikle ilgili olarak 'Çocuklarımızın tatil dönemlerini hem eğlenerek hem de yeni deneyimler kazanarak geçirmelerini istiyoruz. Tiyatro, çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, onları farklı hikâyelerle buluşturan ve sanatla erken yaşta tanıştıran önemli bir alan. Ara tatilde düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle çocuklarımızın güzel hatıralar biriktirmelerine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Didim’de çocuklarımızı sanatın farklı dallarıyla buluşturmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU’NUN ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEYE TAŞIDIĞI &quot;RÜYADAKİ OYUNCAKLAR&quot; ADLI...

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU’NUN ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEYE TAŞIDIĞI "RÜYADAKİ OYUNCAKLAR" ADLI OYUN, DİGEM’DE MİNİK TİYATROSEVERLERLE BULUŞTU. ARA TATİLDE DÜZENLENEN GÖSTERİ, ÇOCUKLARA HAYAL GÜCÜ VE MACERA DOLU, EĞLENCELİ BİR TİYATRO DENEYİMİ YAŞATTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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