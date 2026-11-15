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Mersin'de diyabet farkındalığı: alışveriş merkezinde ücretsiz ölçümler ve bilgilendirme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde alışveriş merkezinde kurduğu stantta ücretsiz kan şekeri ve vücut kitle ölçümleri yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mersin'de diyabet farkındalığı: alışveriş merkezinde ücretsiz ölçümler ve bilgilendirme

etkinlikte yapılan uygulamalar:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında bir alışveriş merkezinde stant kurarak vatandaşlara yönelik ücretsiz bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte kan şekeri ölçümleri ile vücut kitle analizleri yapıldı, katılımcılara diyabetten korunma ve hastalıkla yaşam konularında bilgilendirme sağlandı.

ölçümler ve bireysel değerlendirmeler:

Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'nden görevli ekipler, stantta ziyaretçilere tanita cihazı ile yağ, kas ve sıvı kitlesi gibi antropometrik verileri de içeren değerlendirmeler yaptı. Elde edilen sonuçlara göre kişilere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerileri sunuldu. Yetkililer, özellikle ailesinde diyabet öyküsü bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

uzman önerileri ve uyarılar:

Uzman Diyetisyen Gaye Saban Bozan, çalışmanın amacını "Diyabete dair toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" sözleriyle özetledi. Bozan, uygulamaya ilişkin olarak, "Vatandaşlarımızla birlikte kan şekeri ve tanita ölçümlerini yapıyoruz. Yağ, kas ve sıvı kitlesi gibi antropometrik ölçümlerini göz önünde bulundurarak sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyoruz" dedi.

Bozan, düzenli takip ve kontrollerin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti: "Diyabet, genetik yolla da iletilebilen bir rahatsızlık olduğu için 3 aylık kontrollerimizi muhakkak yaptırmamız gerekiyor. Yeme içme düzenimizde ise ana ve ara öğün saatlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Gıda alırken baklagiller, sebze, meyve gibi posa kaynaklarına muhakkak dikkat etmemiz, bolca tüketmemiz gerekiyor." Ayrıca Bozan, günlük su tüketimi ve fiziksel aktivitenin altını çizerek, "Günde 2 ya da 2 buçuk litre su tüketimini aksatmamamız gerekiyor. Son olarak fiziksel aktivite son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü haftanın 4-5 günü, 45 dakika ya da 1 saat kadar orta tempoda yürüyüşü öneriyor" ifadelerini kullandı.

hasta deneyimleri ve geri bildirimler:

Etkinliğe katılan diyabet hastaları da deneyimlerini paylaştı. Halil Nazlı, hastalığını kontrollü sürdürebilmek için beslenmesine dikkat ettiğini ve doktor tavsiyelerine uyduğunu belirterek, "Sebze ve protein içerikli yiyecekleri tüketmeye ağırlık veriyorum. Günlük hareketlere ve yürüyüş yapmaya özen gösteriyorum. Bu sayede diyabet beni fazla etkilemiyor" dedi. Nazlı, herkesi düzenli kontroller yaptırmaya çağırdı: "Herkes kontrollerini düzenli şekilde yaptırmalı, yaşam kalitesine dikkat etmelidir. Uzak durulması gereken yiyecek ve içeceklerden uzak durmalılar."

Etkinlikte görüşülen bir diğer katılımcı Oya Erdem ise ailesinde diyabet öyküsü bulunduğunu ve kendi tedavisinde düzenli insülin kullandığını söyledi. Erdem, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmaya çalıştığını ve yaşam tarzında daha dikkatli davranmayı benimsediğini aktardı.

Belediye yetkilileri ve sağlık ekipleri, stant çalışmasının toplumda diyabet konusunda bilincin artmasına katkı sağladığını, benzer etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA YÖNELİK...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. BİR AVM’DE KURULAN STANTTA VATANDAŞLARIN KAN ŞEKERİ VE VÜCUT KİTLE ÖLÇÜMLERİ YAPILIRKEN, DİYABETTEN KORUNMA YOLLARI VE HASTALIKLA YAŞAM KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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