malazgirt'te atlı okçuluk finali heyecanı:

malazgirt'te atlı okçuluk finali:

Malazgirt Zaferi’nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası 3 Hedefli Kabak Bendi Final Müsabakası gerçekleştirildi. Yarışmalar, tarihî atmosferiyle bilinen Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkında yapıldı ve geleneksel sporlara ilgi çeken bir final ortaya çıktı.

müsabaka düzeni ve meydanın atmosferi:

Finalde sporcular, at üzerinde belirlenen parkur boyunca ilerleyerek hız ve isabet yeteneklerini sınadı. Kabak bendi parkurunda okların hedefleri vuruşu, atın hızıyla birlikte yarışın kritik öğesi oldu. Organizasyona katılanlar, at üstündeki okçuluk performansını ilgiyle izledi; saha ve ses düzenlemesi ile müzik, etkinliğin gösteri niteliğini güçlendirdi.

sporcuların değerlendirmeleri:

Etkinliğin, geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını belirten sporcu Musab İsmail Şahanoğlu, "Buraya Kahramanmaraş’tan geliyorum. Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Geleneksel Atlı Okçuluk Final Müsabakasına geldim ve katıldım. Böyle sporların yayılması bizim için çok iyi bir şey. Tarihimizi gösteriyoruz. Bu tür sporların devam etmesini, daha fazla ilgi görmesini istiyoruz. Yarışma çok güzeldi. Çok şükür kazasız belasız ve güzel geçti. Daha güzel şeyler öğretiyor, ama buna da çok şükür. Allah daha güzellerini nasip etsin" sözleriyle organizasyonun değerine vurgu yaptı.

Katılımcılardan Zeynep Rana Alkan da deneyimini şu sözlerle aktardı: "Benim için çok heyecanlı geçti. Ata binmeden önce çok sakindim ve sakin kalacağımı düşünüyordum ama atın üstüne çıktığımda az da olsa heyecanlandım. Atım sayesinde heyecanım biraz da olsa geçti ve sakinleştim. Yarış benim için çok güzel geçti. Kabak parkuruydu. Dün da güzel geçmişti, bugün de çok güzel geçti. Benim için güzel geçmesi için çok dua etmiştim, dualarım iyi ki de kabul oldu. Benim açımdan çok güzel geçti. İnşallah herkesinki de benimki kadar güzel geçmiştir. Koşmakta zorlanıyordu fakat o vakit çok güzel oldu. Dekorasyon olarak, müzik ve ses sistemi olarak, opera olarak çok güzel oldu. Gayet güzeldi".

Final müsabakaları, hem rekabet hem de kültürel aktarım açısından önemli bir platform oluşturdu. Organizasyonun tarihî anma etkinliklerine renk katması ve izleyici ilgisi, geleneksel atlı sporların sürdürülebilirliğine dair olumlu bir işaret olarak değerlendirildi.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE, TÜRKİYE GELENEKSEL ATLI SPOR DALLARI FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN ATLI OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3 HEDEFLİ KABAK BENDİ FİNAL MÜSABAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.