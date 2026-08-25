Dolar 48,0950 +0,05%
Euro 56,1817 +0,14%
Bist 14.440,96 -0,42%
Altın Gram 7.227,51 -0,50%
EUR/USD 1,1675 +0,07%
Brent Petrol 88,21 -2,57%
--°

Kocaeli büyükşehir kendi beton üretim zincirini kuruyor

Kocaeli Büyükşehir, Solaklar Beton Santrali ile saatte 120 metreküp kapasite kuruyor; 2027'de 60 bin metreküp hedefi ve öz kaynakla sevkiyat öngörülüyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocaeli büyükşehir kendi beton üretim zincirini kuruyor

Kocaeli Büyükşehir Solaklar Beton Santrali'nin temelini attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yürüttüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarında dışa bağımlılığı azaltmak için üretim hattını genişletiyor. Solaklar şantiyesinde kurulan beton santraliyle belediye, ham madde üretiminden sahaya sevkiyata kadar uzanan sürecin tamamını kendi olanaklarıyla yönetmeyi hedefliyor.

Tesis kapasitesi ve üretim hedefleri:

Modern standartlarda planlanan Solaklar Beton Santrali, saatte 120 metreküp beton üretim kapasitesine sahip olacak. İhtiyaç halinde tesisin günlük talebi bin metreküpe kadar karşılayabilecek altyapıya uygun olduğu belirtiliyor. Tesisin performans test üretimlerine yılsonuna kadar başlanması, tam kapasiteyle faaliyete geçilmesiyle birlikte de Büyükşehir'in 2027'de 60 bin metreküp beton üretmeyi hedeflediği açıklandı.

Ham madde temini, kalite kontrol ve sevkiyat:

Büyükşehir, halihazırda Kıyırlı Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri'nde kendi imkanlarıyla agrega üretiyor. Bu agregalar, Solaklar Beton Santrali'nde işlenerek beton haline getirilecek; böylece ham madde temininden üretime ve sahaya sevkiyata kadar süreç belediyenin kontrolünde yürütülecek.

Üretilecek beton, belediyeye ait mikserlerle çalışma alanlarına hızlı ve planlı şekilde ulaştırılacak. Üretim, yükleme ve sevkiyatın belediyenin ekipman ve uzman personeliyle yürütülmesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarında zaman yönetimi ve kaynak kullanımı açısından avantaj sağlayacak.

Kalite güvence süreçleri de belediyenin laboratuvarlarında gerçekleştirilecek; ham madde temininden başlayıp üretim ve sahaya sevkiyata kadar tüm aşamalar Büyükşehir denetiminde tutulacak. Bu organizasyon, üretimde süreklilik, kalite ve standartların korunmasını amaçlıyor.

Solaklar Beton Santrali projesi, Kocaeli'de altyapı yatırımlarının hızlandırılmasına ve maliyet-etkin kaynak yönetimine katkı sağlamayı hedefleyen adımların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENDİ AGREGASINI BETONA DÖNÜŞTÜRECEĞİ SOLAKLAR BETON SANTRALİ’NİN...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENDİ AGREGASINI BETONA DÖNÜŞTÜRECEĞİ SOLAKLAR BETON SANTRALİ’NİN TEMELİNİ ATTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı
images

Ustaoğlu İbrahimce'de cami inşaatının son aşamalarını inceledi
images

Asansörü durduran omuz: Şehreküstü'nde çocukların yol açtığı arıza ortaya çıktı
images

Ödeme beklerken otelden ayrılmıyorlar: Termal'de personel direnişi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de tarım yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi