Kocaeli büyükşehir kendi beton üretim zincirini kuruyor

Kocaeli Büyükşehir Solaklar Beton Santrali'nin temelini attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yürüttüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarında dışa bağımlılığı azaltmak için üretim hattını genişletiyor. Solaklar şantiyesinde kurulan beton santraliyle belediye, ham madde üretiminden sahaya sevkiyata kadar uzanan sürecin tamamını kendi olanaklarıyla yönetmeyi hedefliyor.

Tesis kapasitesi ve üretim hedefleri:

Modern standartlarda planlanan Solaklar Beton Santrali, saatte 120 metreküp beton üretim kapasitesine sahip olacak. İhtiyaç halinde tesisin günlük talebi bin metreküpe kadar karşılayabilecek altyapıya uygun olduğu belirtiliyor. Tesisin performans test üretimlerine yılsonuna kadar başlanması, tam kapasiteyle faaliyete geçilmesiyle birlikte de Büyükşehir'in 2027'de 60 bin metreküp beton üretmeyi hedeflediği açıklandı.

Ham madde temini, kalite kontrol ve sevkiyat:

Büyükşehir, halihazırda Kıyırlı Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri'nde kendi imkanlarıyla agrega üretiyor. Bu agregalar, Solaklar Beton Santrali'nde işlenerek beton haline getirilecek; böylece ham madde temininden üretime ve sahaya sevkiyata kadar süreç belediyenin kontrolünde yürütülecek.

Üretilecek beton, belediyeye ait mikserlerle çalışma alanlarına hızlı ve planlı şekilde ulaştırılacak. Üretim, yükleme ve sevkiyatın belediyenin ekipman ve uzman personeliyle yürütülmesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarında zaman yönetimi ve kaynak kullanımı açısından avantaj sağlayacak.

Kalite güvence süreçleri de belediyenin laboratuvarlarında gerçekleştirilecek; ham madde temininden başlayıp üretim ve sahaya sevkiyata kadar tüm aşamalar Büyükşehir denetiminde tutulacak. Bu organizasyon, üretimde süreklilik, kalite ve standartların korunmasını amaçlıyor.

Solaklar Beton Santrali projesi, Kocaeli'de altyapı yatırımlarının hızlandırılmasına ve maliyet-etkin kaynak yönetimine katkı sağlamayı hedefleyen adımların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENDİ AGREGASINI BETONA DÖNÜŞTÜRECEĞİ SOLAKLAR BETON SANTRALİ’NİN TEMELİNİ ATTI.