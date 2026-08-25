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Darıca'da yazı hareketlendiren proje: 3 bin 300 çocuk 12 branşta sporla tanıştı

Darıca Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda 3 bin 300 çocuk 12 branşta uzman eğitmenlerle spor yaptı; topluluk, disiplin ve yetenek keşfi ön plana çıktı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Darıca'da yazı hareketlendiren proje: 3 bin 300 çocuk 12 branşta sporla tanıştı

Yaz Spor Okulları'nda yoğun katılım

Darıca Belediyesi'nin geleneksel Yaz Spor Okulları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında 3 bin 300 çocuk, 12 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde spor yaptı; çocuklar hem fiziksel gelişim hem de sosyal beceriler bakımından kazanım sağladı.

Program ve branşlar:

Yaz tatili boyunca düzenlenen eğitimlerde çocuklar atletizm, futsal, basketbol, jimnastik gibi çeşitli disiplinlerle tanıştı. Organizasyon, katılımcılara takım ruhu, disiplin ve arkadaşlık gibi değerleri deneyimleme fırsatı sundu. Darıca Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile çocukların yalnızca spor yapmasını değil, yeteneklerini keşfetmelerini ve sosyal yönlerini geliştirmelerini hedefledi.

Başkan Bıyık'ın mesajı:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapanış programında yaptığı konuşmada: "Çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmeleri, sporla iç içe olmaları ve yeni yetenekler keşfetmeleri bizim için çok kıymetli. Bu yaz 3 bin 300 çocuğumuzu 12 farklı branşta sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Bıyık, ayrıca "Onların gözlerindeki mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Darıca’da her çocuğumuzun en az bir spor branşıyla ilgilenmesini istiyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye devam etti.

Kapanış programı, çocukların neşesi ve ailelerin ilgisiyle renklendi. Organizasyon, Yaz Spor Okulları’nın gelecek yıllarda da artarak devam edeceği mesajıyla sona erdi.

DARICA’DA YAZ TATİLİNİ SPORLA DEĞERLENDİREN 3 BİN 300 ÇOCUK, 12 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM ALARAK HEM...

DARICA’DA YAZ TATİLİNİ SPORLA DEĞERLENDİREN 3 BİN 300 ÇOCUK, 12 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM ALARAK HEM SPORLA BULUŞTU HEM DE YENİ YETENEKLERİNİ KEŞFETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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