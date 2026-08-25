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Elazığ'da iç mekanda silahlı saldırı: 28 yaşındaki D.B. yaralandı

Elazığ merkez Aksaray Mahallesi Ceylan Sokak'ta bir binada meydana gelen silahlı saldırıda D.B. (28) yaralandı; şüpheli kaçtı, polis çalışma başlattı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da iç mekanda silahlı saldırı: 28 yaşındaki D.B. yaralandı

olayın sürdüğü yer ve ilk bilgiler:

Elazığ merkez Aksaray Mahallesi Ceylan Sokak'ta bir binanın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda genç bir şahıs yaralandı. Yetkililer saldırıda yaralanan kişinin D.B. (28) olduğunu bildirdi.

saldırı anı ve ilk müdahale:

Saldırının binanın içerisinde yaşandığı aktarılırken, olayın ardından şüpheli şahsın bölgeden kaçtığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve yürütülen çalışmalar:

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ELAZIĞ&#039;DA 1 ŞAHIS, BİNANIN İÇERİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI

ELAZIĞ'DA 1 ŞAHIS, BİNANIN İÇERİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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