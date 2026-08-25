Elazığ'da iç mekanda silahlı saldırı: 28 yaşındaki D.B. yaralandı

olayın sürdüğü yer ve ilk bilgiler:

Elazığ merkez Aksaray Mahallesi Ceylan Sokak'ta bir binanın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda genç bir şahıs yaralandı. Yetkililer saldırıda yaralanan kişinin D.B. (28) olduğunu bildirdi.

saldırı anı ve ilk müdahale:

Saldırının binanın içerisinde yaşandığı aktarılırken, olayın ardından şüpheli şahsın bölgeden kaçtığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve yürütülen çalışmalar:

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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