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Su çekildikten sonra marul tarlalarında çamurla zamana karşı mücadele

Sakarya Erenler'de su çekilince Büyükesence Mahallesi'ndeki işçiler marul tarlalarında çamur içinde mahsulleri hızla toplayıp pazara gönderiyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:00

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Su çekildikten sonra marul tarlalarında çamurla zamana karşı mücadele

Su çekildikten sonra tarlalarda çamurla zorlu mesai

Sakarya'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından bazı tarım arazileri adeta göle döndü. Suların çekilmesiyle birlikte Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesindeki marul tarlalarına giren üreticiler ve tarım işçileri, çamur içinde mahsulleri kurtarmak için yoğun bir mesaiye başladı. Balçığa dönüşen toprakta ilerlemek güç olsa da, ürünlerin çürümesini engellemek için hızla harekete geçiliyor.

Çiftçiler zamana karşı mücadele ediyor:

Tarlaya giren işçiler, binbir emekle yetiştirdikleri marul başlarını tek tek kesip çamurdan arındırmaya çalışıyor. Amaç, su baskınının yol açtığı nemin üründe çürüme ve kalite kaybına yol açmasını önlemek. Üreticiler, alandan hızlı tahliye ve temizleme işlemleriyle zarar oranını en aza indirmeye çabalıyor; bu süreçte hem iş gücü hem de zaman kritik rol oynuyor.

Toplanan ürünler pazara hazırlanıyor:

Toplanan marullar kasalara yüklenip pazar ve hallere sevk edilmek üzere hazırlanıyor. Bölgedeki hasat çalışmaları çamurlu ve kaygan zemin nedeniyle zorlu şartlarda devam ederken, üreticiler mahsulün pazara ulaşması için koordineli biçimde çalışıyor. Yetkililer ve üreticiler, benzer yağışların etkilerini azaltmak için takip ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA&#039;DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SULARIN ÇEKİLMESİYLE...

SAKARYA'DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SULARIN ÇEKİLMESİYLE BİRLİKTE TARLALARDA ZORLU ÇAMUR MESAİSİ BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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