Elazığ'da kuvvetli sağanak uyarısı: yaşam ve ulaşım etkileniyor

Elazığ'da sağanak etkisini gösterdi

Elazığ kent merkezinde Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Yağış, kent genelinde günlük yaşamı etkiledi; bazı mahallelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların tepkisi ve günlük yaşam:

Yağış nedeniyle dışarı çıkanlar şemsiyelerini kullanırken, hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Sokaklarda biriken su bazı bölgelerde kısa süreli ulaşım güçlüklerine neden oldu.

Meteoroloji uyarısı ve olası riskler:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Aynı açıklamada, "Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Hem bireylerin hem de ilgili birimlerin tedbir alması gerektiği vurgulanırken, sürücüler için de dikkatli seyretme önerildi. Yağışın etkili olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.

Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu