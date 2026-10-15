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Elazığ'da meteorolojik uyarı sonrası ikili eğitim bugün öğleden sonra sonlandırıldı

Valilik kararıyla Elazığ'da ikili eğitim yapan okullarda ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün saat 14.30'ten itibaren öğleden sonra ara verildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da meteorolojik uyarı sonrası ikili eğitim bugün öğleden sonra sonlandırıldı

Valilik kararının gerekçesi

Elazığ Valiliği, ilde etkili olan olumsuz hava şartları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda ikili eğitim yapan okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmesine karar verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine iletilen bilgilendirmede, ikili eğitim veren okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda derslerin 14.30 itibarıyla sonlandırılacağı belirtildi.

Uygulama ve bilgilendirme süreci:

Açıklamada servis araçlarının ve velilerin zamanında bilgilendirilmesinin önemine vurgu yapıldı; öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarının sağlanması istendi. Okulların, dersi devam eden öğrencileri saat 14.30'te gerekli tedbirleri alarak evlerine göndermesi talep edildi.

Çalışan anne ve babaların durumu göz önünde bulundurularak, saat 14.30 itibarıyla çocuklarını okuldan alamayacak veliler için öğrencilerin, velileri tarafından teslim alınana kadar okul idaresi gözetiminde güvenli şekilde bekletileceği kaydedildi.

Güvenlik ve takip çağrısı:

Valilik açıklamasında, 'Öğrencilerimizin can güvenliği ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, sürecin dikkatle takip edilmesini önemle rica ederiz' ifadelerine yer verildi. Okul idarelerinden ve velilerden sürecin dikkatle izlenmesi istendi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ (ARŞİV)

ELAZIĞ VALİLİĞİ (ARŞİV)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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