Ölçme-değerlendirmede yön değişiyor: ortaokul ve lise matematiğinde beceri odaklı yaklaşım

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştay, matematik öğretim programlarının ölçme ve değerlendirme boyutu ile beceri odaklı öğrenme yaklaşımlarını gündeme taşıdı. İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda rektörlük, akademi temsilcileri ve ilde görev yapan matematik öğretmenleri bir araya geldi.

Açılış konuşmaları ve vurgular:

Programın açılışında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, çalıştayın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ölçme-değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin uygulama deneyimlerinin paylaşılması hedefiyle düzenlendiğini belirtti. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er ise matematiğin yalnızca sayısal işlemler olmadığını, düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynadığını vurguladı ve çalıştayın verimli geçmesini diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç konuşmasında, yüksek beklentilerin öğrencilerde başarısızlık korkusu yaratabildiğine dikkat çekerek "Matematiği sınavlarla değil, hayatın kendisiyle ilişkilendirmeliyiz" sözünü öne çıkardı. Koç, matematik eğitiminin öğrencilerin özgüven, yeterlik ve başarma duygusunun şekillenmesinde etkili olduğunu belirtti ve öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesinin önemini vurguladı.

Atölye çalışmaları ve öncelikler:

Açılışların ardından Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Dersi Öğretim Programları Genel Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Öğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutu: Bizi Bekleyen Değişimler" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Erdoğan, bilgi ile beceri arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi gerektiğini; program amaçları, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme-değerlendirmenin birbirini tamamlayan bileşenler olarak ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Öğleden sonra, Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan yürütücülüğünde iki atölye yapıldı: "Öğrenci Çözümlerinden Öğrenme Kanıtlarına: Matematiksel Düşünmeyi Değerlendirme ve Geri Bildirim" ile "Rutin Sorulardan Beceri Odaklı Değerlendirme Görevine: Matematik Sorularını Dönüştürme Atölyesi". Atölyelerde akademisyenler ve öğretmenler, değerlendirme uygulamalarını beceri odaklı görevlere dönüştürme, öğrenci çözümlerini değerlendirme ve geri bildirim verme yöntemleri üzerinde çalıştılar.

Çalıştay, atölye sonuçlarının paylaşıldığı genel değerlendirme oturumu ile sona erdi. Etkinlik, matematik eğitiminde ölçme-değerlendirmeyi yeniden düşünmeye yönelik tartışma zemini oluşturmayı ve uygulamalı dönüşümler için fikir alışverişini teşvik etmeyi hedefledi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARAFINDAN, DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BOYUTU, BECERİ ODAKLI ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI VE MATEMATİK EĞİTİMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN ELE ALINMASI AMACIYLA DÜZENLENEN ORTAOKUL VE LİSE MATEMATİĞİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRMEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.