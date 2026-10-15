Denizli'de kadınlara yönelik sağlık ve şiddet eğitiminde seferberlik

projenin amacı ve ilk buluşma:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşam kalitesini yükseltmek, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve şiddet konusunda bilinç oluşturmak amacıyla yeni bir eğitim projesi başlattı. Proje, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülüyor ve kadınların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Projenin ilk etkinliği MESKA Sosyal Tesisleri bünyesindeki Anne Çocuk Kafe'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Buluşma, yerel düzeyde erişilebilir bilgi vermeyi ve katılımcıların doğrudan sorularına yanıt alabilecekleri bir ortam yaratmayı amaçladı.

koruyucu sağlık, HPV bilgilendirmesi ve aşı desteği:

Sağlık personeli Rana Kaftan tarafından yapılan sunumda kadın sağlığı, koruyucu sağlık uygulamaları ve erken teşhisin önemi detaylı şekilde ele alındı. Sunumda ayrıca toplumda yaygın görülen HPV enfeksiyonuna karşı alınabilecek korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin genç erkekleri de kapsayarak Türkiye'de bir ilke imza attığı ücretsiz HPV aşı desteği projesine dikkat çekildi; bu uygulamanın koruyucu sağlık çerçevesinde toplumsal etkileri ve erişim kolaylıkları değerlendirildi.

şiddetle mücadele: haklar, başvuru yolları ve dayanışma:

Sosyolog Serap Kartal, eğitmen Bahar Su Gemici ve psikolog Gülsüm Kabarıkoğlu tarafından yürütülen oturumlarda aile içi ve kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutları ele alındı. Katılımcılara şiddetle karşılaşıldığında başvurulabilecek mekanizmalar, destek ağları ve haklar aktarıldı.

Programda özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki koruyucu tedbirler ile acil yardım hatları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı bölümde, şiddet karşısında toplumsal dayanışma ve erken müdahalenin hayati önemi vurgulandı.

sosyal destekler ve programın devamı:

Eğitimde ayrıca Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen sosyal yardımlar, aile danışmanlık hizmetleri, psikososyal destek modelleri ve kadına yönelik projeler hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Vatandaşlara bu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri adım adım anlatıldı.

Buluşmaya katılan kadınlar, düzenlenen programdan memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARIN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ ARTIRMAK VE ŞİDDETLE MÜCADELEDE BİLİNÇLENMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMASI BAŞLATTI. PROJEYLE KADINLARIN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR YAŞAM SÜRMELERİ HEDEFLENİYOR.