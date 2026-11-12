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Elazığ'da oyun istasyonlarında çocuklar paylaşma ve iş birliğini pekiştirdi

Elazığ Koç İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte 70 öğrenci ile 35 veli ve öğretmen, geleneksel oyun istasyonlarında paylaşma ve iş birliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ'da oyun istasyonlarında çocuklar paylaşma ve iş birliğini pekiştirdi

Elazığ'da oyun istasyonlarında çocuklar paylaşma ve iş birliğini pekiştirdi

Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Maarifin Kalbinde Oyun Projesi kapsamında kasım ayının teması olan 'Oyun Benim Hakkım, Oyunumu Oynarım' etkinliği Koç İlkokulunda düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün katıldı; programda 70 öğrenci ile 35 veli ve öğretmen bir araya geldi.

Etkinlikte öne çıkan oyunlar:

Okul bahçesinde kurulan oyun istasyonlarında çocuklar, veliler ve öğretmenler birlikte tombik, top taşıma, çevir bul, birlikte zıpla, hareketli çember, yakantop ve çatlak patlak gibi geleneksel oyunları oynadı. Bu uygulama, çocuklara oyun sırasında eğlenme fırsatı sağlarken aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve birlikte başarma duygularını pekiştirdi.

Çocuk haklarına ve oyun kültürüne vurgu:

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan çocuk hakları ve oyun hakkına ilişkin pankartlar sergilendi. Program, oyun kültürünü yaşatmayı ve çocukların oyun hakkına dikkat çekmeyi amaçladı; ailelerin ve eğitimcilerin katılımı, uygulamanın etkisini güçlendirdi.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLER OYUN İSTASYONLARINDA DOYASIYA EĞLENDİ

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLER OYUN İSTASYONLARINDA DOYASIYA EĞLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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