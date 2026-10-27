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Elazığ’da sağ kalçada yaygın venöz malformasyona köpüklü skleroterapi uygulandı

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sağ kalçada yaygın venöz vasküler malformasyonu olan genç hastaya DSA eşliğinde köpüklü skleroterapi yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Elazığ’da sağ kalçada yaygın venöz malformasyona köpüklü skleroterapi uygulandı

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde girişimsel radyoloji ile tedavi

Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanefi Yıldırım tarafından, sağ kalçanın oturma bölgesinde cilt ve cilt altı yumuşak dokulara yayılan geniş bir venöz vasküler malformasyona sahip genç bir hastaya köpüklü skleroterapi uygulandı.

venöz vasküler malformasyon nedir:

Prof. Dr. Hanefi Yıldırım, venöz vasküler malformasyonların doğuştan gelişebildiğini veya bazen travma sonrası ortaya çıkabildiğini belirtti. Bu lezyonlar her yaş grubunda görülebilir ve beyinden ayak tabanına kadar vücudun farklı bölgelerinde toplardamar yumağı şeklinde kendini gösterebilir.

uygulanan tedavi ve nedenleri:

Hastaya kliniklerinde skleroterapi olarak adlandırılan köpüklü tedavi uygulandı. İşlem sırasında ince iğnelerle dört-beş farklı noktadan giriş sağlanarak, yüzde 3 Lauromacrogol adlı ilaç DSA anjiyografi eşliğinde yavaşça enjekte edildi. Bu yaklaşım, doğrudan cerrahi müdahalenin yüksek kanama riski taşıdığı vakalarda tercih edilmekte olup, lezyonun küçültülmesi veya kontrol altına alınması amaçlanır.

Yıldırım, uygulanan işlemlerin ardından hastaların cerrahi müdahaleye daha uygun hâle gelebileceğini ve tedavi planının hastanın bulgularına göre yönlendirileceğini ifade etti.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE VENÖZ VASKÜLER MALFORMASYONA KÖPÜKLÜ TEDAVİ UYGULANDI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE VENÖZ VASKÜLER MALFORMASYONA KÖPÜKLÜ TEDAVİ UYGULANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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