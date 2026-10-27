Pencereden el sallayan çocuk kamyon şoförleriyle tanıştı

Pencereden başlayan tanışma

Gaziosmanpaşa'da yaşayan 5 yaşındaki Kayra Karaatlı, yaklaşık bir yıldır mahalleye gelen atık toplama aracının sesini duyunca pencereden el sallayan minik izleyiciydi. Günün birçok anında —uykusunu veya yemeğini bazen yarıda bırakarak— aracın geçişini izlemek için koşuyordu. Bu düzenli ilgi, sonunda çalışanlarla yüz yüze tanışmasına dönüştü.

Anneden detaylar ve rutin:

Kayra'nın annesi İlkay Karaatlı, oğlunun heyecanını şöyle aktardı: "İnanılmaz düşkün. Sürekli camdan el sallıyordu. Birkaç kere görmediler ama sonra aşağıya indirdik, gördüler. Bayağı ilgilendiler, sağ olsunlar. Kayra, ekiplerin mahalleye gelişiyle elinde ne iş varsa bırakıyor, çöp kamyonunu duydu mu direkt cama fırlıyor. Camdan el sallıyor, beni görsünler diye uğraşıyor."

Mahalle ekipleri de kısa sürede Kayra'yı tanıdı; her gelişlerinde ona selam vererek küçük bir dostluğa dönüştürdüler.

Buluşma ve hediye anı:

Çalışanların yardımıyla Kayra, uzun süredir merak ettiği kamyonu yakından gördü ve ilgiyle takip ettiği aracın şoför koltuğuna oturmanın sevincini yaşadı. Karşılaşma sırasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz de kayıtsız kalmadı ve Kayra'ya bir oyuncak kamyon gönderdi.

Sıfır atık personeli Ferhat Uludağ, buluşmayı ve Kayra'nın davranışını anlatarak, "Kayra'yı biz de çok seviyoruz. Her gün bize el sallıyor. Aracımıza bindirdik, gösterdik. Belediye Başkanımız Sayın Eray Karadeniz’in de bilgisi olmuş, ona hediye vermek istemiş. Hediyesini verdik, mutlu ettik" dedi.

Kayra ise buluşmanın ardından duygularını basit ve içten sözlerle dile getirdi: "El sallıyordum, görmüyorlardı. Şimdi çok mutlu oldum. Hediyem için belediye başkanıma çok teşekkür ederim." Bu küçük an, mahalle ile ekipler arasında sıcak bir bağın örneği olarak kayda geçti.

GAZİOSMANPAŞA’DA 5 YAŞINDAKİ KAYRA KARAATLI, YAKLAŞIK BİR YILDIR SESİNİ DUYUNCA PENCEREYE KOŞTUĞU ATIK TOPLAMA ARACINDAKİ ÇALIŞANLARLA TANIŞTI.