Kandıra'da uluslararası oltacılar buluştu: 240 sporcu, 40 kadın ve 41 cm'lik en büyük balık

Kandıra'da 9. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması tamamlandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 16 ülkeden 240 sporcuyu bir araya getirdi. Organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kandıra ve Gölcük belediyeleri, Deniz Ticaret Odası ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü iş birliğinde Kumcağız ve Cebeci plajlarında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Fas, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Meksika, Mısır, Polonya, Rusya, Tunus ve Yunanistan’dan katılımın olduğu etkinlikte 54 yabancı sporcu mücadele etti.

yarışmanın öne çıkan sonuçları:

Yarışmada oltalara takılanlar arasında dil balığı, eşkina, ispari, istavrit, gelincik, horozbina, kalkan, karagöz, kaya balığı, minekop, kefal, kurdela, sargoz ve zargana olmak üzere 14 farklı tür yer aldı. İki etapta düzenlenen mücadelelerde toplam 163 limit üstü balık kayıt altına alındı.

Organizasyonda dikkat çeken veri, 40 kadın sporcunun yarışmaya katılmasıyla kadın katılımında yeni bir rekorun kırılması oldu. Yakalanan balıklar doğanın korunması kapsamında ölçüm ve fotoğraflama işlemlerinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Yarışmanın en büyük balığını, oltasına takılan 41 santimetrelik eşkina ile Cemil Şahin yakaladı ve bu balık "en büyük balık" ödülüne layık görüldü.

genel ve klasman sonuçları:

Genel klasmanda Team Egypt (Osama Khalil ve Mohamed Ebada) birinci oldu. İkinci sırayı Ertuğrul Kıraner ve Cumali Güreli’den oluşan ASB ekibi alırken, üçüncülük CPSS Tunusia (Walid Hakim ve Firas Boujelbene) ekibinin oldu. Ülkeler klasmanında da aynı ekipler ilk üç sırayı paylaştı.

Kadınlar klasmanında birinciliği Didem Işıksel Yılmaz elde etti; Aysel Tosun ve Zeynep Parım ikinci, Zuhal Cabbar ve Yıldız Özaygut üçüncü oldu. Hibrit klasmanında Ferhat Özyürek ve Vitalii Kopyrin birinci olurken, Alexandros Sapounakis ikinci; Gürhan Yazıcıoğlu ve Sinem Yazıcıoğlu üçüncü sırada yer aldı. Yabancılar klasmanında da Osama Khalil ve Mohamed Ebada birinci oldu.

etap ve sektör bazlı kazananlar:

Yarışmanın ilk etabında sektör birincileri şu şekilde belirlendi: A sektöründe Mehmet Almaçimeni ve Ömer Tanrıöven (01 Surfcasting Adana), B sektöründe Ognen Poposki ve David Florido (İspanya Los Krakens), C sektöründe Alexandros Sapounakis (Yunanistan Academy F.A.), D sektöründe Barış Gürlevük ve Çetin Özdemir (Baba Team), E sektöründe ise Ertuğrul Kıraner ve Cumali Güreli (ASB).

İkinci etapta A sektöründe Sefa Berigel ve Mustafa Yeşiltaş (07 ASOBDER), B sektöründe Cemil Şahin ve Cansu Şahin (Tutangalar), C sektöründe Margaritis Stogiannidis ve Martin Yahn (Yunanistan Academy F.A.) ile Gürhan Yazıcıoğlu ve Sinem Yazıcıoğlu (ASB), D sektöründe Osama Khalil ve Mohamed Ebada (Team Egypt), E sektöründe Muhammet Gülsoy ve Erkut Şahin (Dalyan Surfcasting) ilk sırada yer aldı.

Etkinlik sonunda Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı’nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve hediyeler takdim edildi. Törene Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü Başkanı Kadir Cihan Pestil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Organizasyon, protokol üyeleri ve sporcuların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 9. ULUSLARARASI BALIK YAKALAMA YARIŞMASI, 16 ÜLKEDEN 240 SPORCUYU BİR ARAYA GETİRDİ.