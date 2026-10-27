Bursa Özel Hayat Hastanesi memnuniyeti hasta merkezli yönetimle yükseltti

Hasta memnuniyeti odağında kurumsal yaklaşım

Bursa Özel Hayat Hastanesi, hasta güvenliği, hasta hakları ve memnuniyeti kurumsal yönetim anlayışının merkezine yerleştirerek Hasta Hakları Günü kapsamında yaptığı değerlendirmelerin sonuçlarını paylaştı. Hastane, hasta deneyimini bütüncül bir perspektifle ele alıyor; ilk başvurudan taburculuğa ve sonrasına kadar tüm temas noktalarını bakım kalitesinin ayrılmaz parçaları olarak görüyor.

Ölçüm ve geri bildirim süreçleri:

Hastane her ay yaklaşık 535 hastayla birebir görüşme gerçekleştiriyor ve farklı kanallardan gelen anketlerle birlikte 600’ün üzerinde hasta geri bildirimini değerlendiriyor. Bu düzenli veri toplama ve analiz süreci sayesinde hem ayaktan hem de yatan hastalarda memnuniyet ve güvene dayalı göstergeler izleniyor. Elde edilen sonuçlara göre ayaktan hasta memnuniyeti %99, yatan hasta memnuniyeti ise %98’in üzerinde gerçekleşti. Ayrıca hastaların kurumu başkalarına tavsiye etme eğilimini ölçen NPS (Tavsiye Skoru) 10 üzerinden 9’un üzerinde olarak raporlandı.

Kurumsal kültür ve hasta merkezli uygulamalar:

Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Betül Kabalar, hasta memnuniyetinin yalnızca anket sonuçlarından ibaret olmadığını, bunun kurum kültürünün ve yönetim anlayışının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Kabalar açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlık hizmeti sunarken en temel sorumluluğumuz, hastalarımızın yaşamına ve sağlığına dokunurken onların haklarına, beklentilerine ve bireysel ihtiyaçlarına saygı göstermektir. Bizim için hasta memnuniyeti yalnızca anketlerle ölçülen bir performans göstergesi değil, kurum kültürümüzün ve yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Her ay yüzlerce hastamızla birebir iletişim kuruyor, görüşlerini dinliyor ve aldığımız geri bildirimleri hizmet süreçlerimizi geliştirmek için değerlendiriyoruz. Ayaktan hastalarımızda yüzde 99, yatan hastalarımızda yüzde 98’in üzerinde memnuniyet oranına ulaşmak bizim için son derece kıymetli. Ancak asıl hedefimiz bu oranları korumanın ötesinde, her hastamızın hastanemizden güven ve memnuniyet duygusuyla ayrılmasını sağlamaktır."

Hastane, bilgilendirme süreçleri, mahremiyetin korunması, kişisel verilerin güvenliği, randevu ve kayıt yönetimi, tedavi-bakım süreçleri ve taburculuk sonrası iletişim gibi deneyim noktalarını sistematik olarak izliyor ve her geri bildirimi iyileştirme fırsatı olarak değerlendiriyor.

Uluslararası standartlarla kalite taahhüdü:

Bursa Özel Hayat Hastanesi, Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip olduğunu hatırlatarak kalite ve hasta güvenliği konularında uluslararası standartlara bağlı kaldığını belirtiyor. Kabalar bu çerçevede şu değerlendirmeyi yaptı:

"JCI akreditasyonumuz, hasta güvenliği ve kalite alanında benimsediğimiz uluslararası standartların önemli bir göstergesidir. Kaliteyi yalnızca denetim dönemlerinde gündeme gelen bir konu olarak değil, her gün ve her hizmet noktasında yaşatılması gereken bir kültür olarak görüyoruz. Hastalarımızın görüşleri, bu kültürün gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor. Hastalarımızdan gelen her öneri, talep ve şikâyeti kurumsal gelişimimiz açısından değerli bir fırsat olarak ele alıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki hastasını dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan ve geri bildirimlerinden öğrenen sağlık kurumları, sürdürülebilir başarıya ulaşabilir."

Hastane yönetimi, teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarının merkezinde her zaman hastaların olduğunu belirtiyor ve güven, saygı, empati ve insan onuru ilkeleriyle sağlık hizmetlerini sürdürme taahhüdünü yineliyor. Bu yaklaşım, yüksek memnuniyet oranlarının korunması ve daha da ileri taşınması için sürekli iyileştirme süreçlerini kilit alan olarak konumlandırıyor.

Bursa Özel Hayat Hastanesi, uluslararası kalite standartlarına bağlı kalarak ve hasta odaklı yönetim uygulamalarını geliştirerek sağlık hizmetlerinde güven ve memnuniyeti esas alan çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ, HASTA HAKLARI VE HASTA MEMNUNİYETİNİ KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ MERKEZİNE YERLEŞTİREN BURSA ÖZEL HAYAT HASTANESİ, HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEĞERLENDİRMELERDE DİKKAT ÇEKİCİ MEMNUNİYET SONUÇLARINI AÇIKLADI.