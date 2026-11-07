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Elazığ'da tadilat ateşi itfaiyeyi harekete geçirdi

Elazığ'da tadilat süren bir evden duman yükselince vatandaşlar itfaiyeyi aradı; ekipler geldi ve dumanın işçilerin ısınmak için yaktığı ateş olduğu anlaşıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da tadilat ateşi itfaiyeyi harekete geçirdi

Elazığ'da ihbar paniği

Elazığ'da bir mahallede tadilat yapılan müstakil bir evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu yangın zannederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi ve ekipler alarma geçti.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın belirtisi veya yapı hasarı tespit edilmedi; ekipler çevre güvenliğini sağlayarak durumu değerlendirdi.

Dumanın kaynağı:

İnceleme sonucunda yükselen dumanın, evde tadilat yapan işçilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı belirlendi. Olay kısa süreli paniğe yol açarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Elazığ&#039;da yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Elazığ'da yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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