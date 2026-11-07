Elazığ'da tadilat ateşi itfaiyeyi harekete geçirdi

Elazığ'da ihbar paniği

Elazığ'da bir mahallede tadilat yapılan müstakil bir evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu yangın zannederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi ve ekipler alarma geçti.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yangın belirtisi veya yapı hasarı tespit edilmedi; ekipler çevre güvenliğini sağlayarak durumu değerlendirdi.

Dumanın kaynağı:

İnceleme sonucunda yükselen dumanın, evde tadilat yapan işçilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı belirlendi. Olay kısa süreli paniğe yol açarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Elazığ'da yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gerçek sonradan ortaya çıktı