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Iğdır'da denetimlerde izinsiz çalışan 10 kişi tespit edildi, işletmelere milyonluk ceza

Iğdır'da eş zamanlı denetimde çalışma izni bulunmayan 10 yabancı uyruklu tespit edildi; 5 iş yerine toplam 1.025.030 TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır'da denetimlerde izinsiz çalışan 10 kişi tespit edildi, işletmelere milyonluk ceza

Iğdır'da kayıt dışı istihdam denetimi ve sonuçları

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulama kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde 45 iş yeri incelenirken, toplam 123 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulama, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele amacına yönelik olarak planlandı.

Tespit edilen ihlaller ve işlem:

Denetimler sırasında 5 ayrı iş yerinde toplam 10 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni olmadan kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

İdari yaptırımlar ve ceza tutarı:

Kayıt dışı yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen 5 iş yerine toplam 1.025.030 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan işlemler, hem işletmelere yönelik idari yaptırımları hem de düzensiz göçle mücadele süreçlerini kapsıyor.

IĞDIR’DA DÜZENLENEN DENETİMLERDE, ÇALIŞMA İZNİ OLMADAN İSTİHDAM EDİLEN 10 YABANCI UYRUKLU KİŞİ...

IĞDIR’DA DÜZENLENEN DENETİMLERDE, ÇALIŞMA İZNİ OLMADAN İSTİHDAM EDİLEN 10 YABANCI UYRUKLU KİŞİ TESPİT EDİLİRKEN 5 İŞ YERİNE TOPLAM 1 MİLYON 25 BİN 30 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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