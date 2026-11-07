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Edremit'te çöp dolu boş evde çıkan yangın müdahalesi

Edremit'te çöp ve katı atıklarla dolu olduğu belirtilen boş evde yangın çıktı; itfaiye söndürdü, dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edremit'te çöp dolu boş evde çıkan yangın müdahalesi

Edremit'te boş evde yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi No:15 adresindeki çöp ve katı atıklarla dolu olduğu ileri sürülen boş evde yangın çıktı. Çevreden gelen ihbar üzerine bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbarın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerine teslim edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın nedeni araştırılıyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer yangının nedenine ilişkin soruşturma ve incelemelere başladı.

EDREMİT İLÇESİNDE ÇÖP VE KATI ATIKLARLA DOLU EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN EV SAHİBİ...

EDREMİT İLÇESİNDE ÇÖP VE KATI ATIKLARLA DOLU EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN EV SAHİBİ SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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