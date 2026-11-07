Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Ruse'de Türk plakalı minibüste gizlenmiş 945 gram kaçak altın ele geçirildi

Ruse Gümrük ekipleri, 4 Kasım 2026'da Türkiye'den Fransa'ya giden bir minibüste 139 parça toplam 945 gram kaçak altın tespit etti ve el koydu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ruse'de Türk plakalı minibüste gizlenmiş 945 gram kaçak altın ele geçirildi

Olayın genel çerçevesi:

Bulgaristan'ın Ruse Gümrük Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'den Fransa'ya nargile tütünü üretiminde kullanılacak malzemeleri taşıyan Türk plakalı minibüsü yol kontrolü kapsamında durdurdu ve arama gerçekleştirdi.

Olayın ayrıntıları:

Araçta yapılan aramada, kargo bölümünde boş mücevher kutularının bulunduğu bir koli ile soğutucu çanta içinde peçete ve kahve fincanlarının altına gizlenmiş şekilde 139 parça altın takı tespit edildi. Bulunan eşyaların toplam ağırlığı 945 gram olarak kaydedildi.

Ele geçirilen takılar arasında küpe, yüzük, bilezik, kolye ve pandantif gibi parçalar yer aldı.

İdari işlem ve sonuçları:

Bulunan altın eşyalara el konuldu ve olayla ilgili olarak Gümrük Kanunu kapsamında idari ihlal tutanağı düzenlendi. Süreç, yetkili gümrük birimleri tarafından kayda geçirildi ve gerekli idari işlemler başlatıldı.

Ruse Gümrük Bölge Müdürlüğü'nün kontrol ve arama faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen işlemde, malların taşındığı araç ve bulunan eşyalara ilişkin tespitler resmi tutanaklara yansıtıldı.

BULGARİSTAN&#039;DA TÜRK PLAKALI MİNİBÜSTE 945 GRAM KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

BULGARİSTAN'DA TÜRK PLAKALI MİNİBÜSTE 945 GRAM KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokakta çatışma anları kameralarda: Yıldırım Ulus Mahallesi'nde silah sesleri
images

Batman'da huzur denetimi: 14 bin 435 sorguda 111 aranan, 11 tutuklama
images

Kaza sonrası görüntü almak isteyen muhabire saldırı: İHA telefonuna zorla el kon...
images

Edremit'te ön panjura sıkışan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çayırova Belediyesi sahasında Bordo Bandırma'yı 95-78 mağlup etti

Bursaspor başkanından hakem incelemesi çağrısı: şehrin hakkını savunuruz

Kayseri'nin raylı ulaşımında yeni dönem: Erkilet'i merkeze ve havalimanına bağlayacak 18 km'lik hat

Osmangazi’de ebeveynlere akran zorbalığıyla mücadele rehberi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi