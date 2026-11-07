Ruse'de Türk plakalı minibüste gizlenmiş 945 gram kaçak altın ele geçirildi

Olayın genel çerçevesi:

Bulgaristan'ın Ruse Gümrük Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'den Fransa'ya nargile tütünü üretiminde kullanılacak malzemeleri taşıyan Türk plakalı minibüsü yol kontrolü kapsamında durdurdu ve arama gerçekleştirdi.

Olayın ayrıntıları:

Araçta yapılan aramada, kargo bölümünde boş mücevher kutularının bulunduğu bir koli ile soğutucu çanta içinde peçete ve kahve fincanlarının altına gizlenmiş şekilde 139 parça altın takı tespit edildi. Bulunan eşyaların toplam ağırlığı 945 gram olarak kaydedildi.

Ele geçirilen takılar arasında küpe, yüzük, bilezik, kolye ve pandantif gibi parçalar yer aldı.

İdari işlem ve sonuçları:

Bulunan altın eşyalara el konuldu ve olayla ilgili olarak Gümrük Kanunu kapsamında idari ihlal tutanağı düzenlendi. Süreç, yetkili gümrük birimleri tarafından kayda geçirildi ve gerekli idari işlemler başlatıldı.

Ruse Gümrük Bölge Müdürlüğü'nün kontrol ve arama faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen işlemde, malların taşındığı araç ve bulunan eşyalara ilişkin tespitler resmi tutanaklara yansıtıldı.

BULGARİSTAN'DA TÜRK PLAKALI MİNİBÜSTE 945 GRAM KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ