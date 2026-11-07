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Kocaelispor'un deplasman galibiyeti: Eyüpspor 0-2

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Kocaelispor, Daniel Agyei (5') ve Berkan Kutlu (28') ile Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek deplasmanda üç puanı aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor'un deplasman galibiyeti: Eyüpspor 0-2

maç özeti

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında konuk ekip Kocaelispor, ev sahibi Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek deplasmanda üç puanı aldı. Goller, Daniel Agyei (5') ve Berkan Kutlu (28') tarafından kaydedildi. Maç boyunca savunma organize olurken kaleci Moldovan'ın yaptığı kritik müdahaleler dikkat çekti.

maçtan dakikalar:

5. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle Kocaelispor erken üstünlüğü yakaladı. 28. dakikada Berkan Kutlu'nun golü farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 55. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Uğur Kaan'ın kullandığı serbest vuruşta Sissoho'nun vuruşu üstten auta çıktı. 68. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Baku'nun yerden çevirdiği topa ceza yayı üzerinden Agyei'nin şutunda kaleci Moldovan topu kornere çeldi.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay.

Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceylan (Berhan Kutlay Şatlı dk. 63), El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga (Hamza Akman dk. 85), Raux Yao, Boutobba (Yusuf Barası dk. 46), Sabiri (David Costa dk. 46), Pintor (Sadia dk. 18), Abdullahi. Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Yiğit Demir, Taşkın İlter, Musa Eren Karakaş. Teknik Direktör: Mustafa Dalcı.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Muharrem Cinan dk. 84), Berkan Kutlu, Sissoho (Gulliksen dk. 84), Show (Tayfur Bingöl dk. 6), Daniel Agyei, Baku (Gonçalo Sousa dk. 74), Aye (Metehan Altunbaş dk. 74). Yedekler: Onurcan Piri, Maglica, Arda Özyar, Mustafa Ege Bilim, Onur Öntonga. Teknik Direktör: Selçuk İnan.

Goller: Daniel Agyei (dk. 5), Berkan Kutlu (dk. 28) — Kocaelispor. Sarı kartlar: Mustafa Dalcı, Jules (Eyüpspor); Tayfur Bingöl, Rivas, Daniel Agyei (Kocaelispor).

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR&#039;A 2-0 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA EYÜPSPOR, KONUK ETTİĞİ KOCAELİSPOR'A 2-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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