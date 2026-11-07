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Yüksekova'da kar ve tipi ulaşımı zorlaştırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaklıkların düşmesiyle başlayan yoğun kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı; bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:33

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova'da kar ve tipi ulaşımı zorlaştırdı

Yüksekova'da kar ve tipi ulaşımı zorlaştırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte yoğun kar yağışı ve tipinin etkisi arttı. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi düşerken, yollarda buzlanma ve kar birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi.

yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar:

İlçenin İran sınırına yakın bölgelerinden biri olan Onbaşılar köyüne bağlı Meşkan Tepe mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ilerleyemeyen sürücüler zor anlar yaşadı ve güvenlik nedeniyle yetkililerle irtibata geçti.

ekiplerin müdahalesi ve çalışmalar:

Bölgeye ulaşan ekipler, yolların ulaşıma açılması ve güvenli sürüş koşullarının sağlanabilmesi için karla mücadele ekipleri ile tuzlama ve temizleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, vatandaşları yüksek kesimlere seyahat etmemeleri konusunda uyarırken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin artırıldığını ve ihtiyaç halinde ekip sayısının arttırılacağını belirtti. Bölgede yaşayanların güncel yol ve hava durumunu takip etmeleri istendi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE YÜKSEK KESİMLERDE...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI, BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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