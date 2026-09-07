Dolar 48,4306 +0,00%
Euro 56,3195 +0,12%
Bist 14.110,04 +0,70%
Altın Gram 6.970,42 -1,39%
EUR/USD 1,1624 +0,02%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Elazığ'da taziye yükünü hafifletme kararı: camide yemek servisi sona erdi

Hacı Osmaniye Camii derneği, cenaze sahiplerinin maddi ve manevi yükünü azaltmak amacıyla camide taziye yemeklerini yasakladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Elazığ'da taziye yükünü hafifletme kararı: camide yemek servisi sona erdi

Hacı Osmaniye Camii'nde yeni düzenleme

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Hacı Osmaniye Camii derneği, cenaze sahiplerinin üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltmak amacıyla camide taziye yemeklerinin verilmesini yasakladı. Dernek kararıyla hayata geçirilen uygulama, cami yönetimi tarafından duyuruldu ve cemaat ile ziyaretçilerden gelen tepkiler genel olarak olumlu oldu.

Derneğin gerekçesi:

Dernek Başkanı Selahattin Doğan, alınan kararı açıklarken uygulamanın amacını net biçimde dile getirdi. Doğan, insanların zaten bir kaybın yarasını taşıdığını, yemek hazırlama ve sunma yükünün bunu ağırlaştırmaması gerektiğini vurguladı.

Selahattin Doğan: Bizim gayemiz insanların yararı içindir. Biz burada yük olmaya değil de insanların yükünü hafifletmeye geldik. Gayemiz insanların huzuru içindir. Bir insanın taziyesi olduğunda adamın zaten yarası var bir de yemek konusunu düşünüyor. İnsanlar ferah içerisinde olsunlar yemek derdine düşmesinler. Biz o amaçla böyle bir karar aldık. Bu kararın Elazığ genelinde uygulanmasını isteriz. Vatandaşların çoğu, bu kararı güzel karşıladı. Burası şehir merkezi her yerde lokanta da var fırın da var. Buraya gelen vatandaşların Fatiha okuyup su ve çaylarını içtikten sonra kalkmaları lazım. Biz vatandaşlardan bunu istiyoruz. Biz diğer camilerde de bu kararın alınmasını istiyoruz. Burası yas yeridir

Uygulamanın yaygınlaşması ve yerel tepkiler:

Dernek yönetimi, kararın yalnızca Hacı Osmaniye Camii ile sınırlı kalmayıp kent genelindeki diğer camilerde de uygulanmasını istediklerini belirtti. Kararın savunulurken öne çıkan nokta, taziye sırasında asıl önceliğin manevi destek ve birlikte olunurken insanları gereksiz maddi yüklerden korumak olduğu idi.

Yerel halktan gelen ilk tepkilerde, özellikle şehir merkezinde alternatif yerlerin (lokanta, fırın vb.) varlığına işaret edilerek uygulamanın kabul gördüğü belirtildi. Dernek yetkilileri, ziyaretçilerin camide kısa bir taziye katılımı sonrasında Fatiha okuyup su ve çaylarını içerek ayrılmalarını talep ettiklerini aktardı.

Sonuç olarak, Hacı Osmaniye Camii derneğinin aldığı karar taziye geleneğinin uygulama biçimini sorgulatan bir adım olarak değerlendiriliyor; dernek, uygulamanın yaygınlaşmasını sağlayarak cenaze yakınlarının üzerindeki yükün hafifletilmesini hedefliyor.

Taziye sahiplerine destek olacak karar: Yemek vermek yasaklandı

Taziye sahiplerine destek olacak karar: Yemek vermek yasaklandı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı
images

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması
images

kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı
images

Trabzon'da zabıta haftasında saha ekiplerinin emek ve fedakârlığı vurgulandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

Çal’da bağ bozumu coşkusu Muazzez Ersoy ile taçlandı

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı

palamut sezonu bereketi zonguldak’ta tezgâhları canlandırdı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti