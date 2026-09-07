Elazığ'da taziye yükünü hafifletme kararı: camide yemek servisi sona erdi

Hacı Osmaniye Camii'nde yeni düzenleme

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Hacı Osmaniye Camii derneği, cenaze sahiplerinin üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltmak amacıyla camide taziye yemeklerinin verilmesini yasakladı. Dernek kararıyla hayata geçirilen uygulama, cami yönetimi tarafından duyuruldu ve cemaat ile ziyaretçilerden gelen tepkiler genel olarak olumlu oldu.

Derneğin gerekçesi:

Dernek Başkanı Selahattin Doğan, alınan kararı açıklarken uygulamanın amacını net biçimde dile getirdi. Doğan, insanların zaten bir kaybın yarasını taşıdığını, yemek hazırlama ve sunma yükünün bunu ağırlaştırmaması gerektiğini vurguladı.

Selahattin Doğan: Bizim gayemiz insanların yararı içindir. Biz burada yük olmaya değil de insanların yükünü hafifletmeye geldik. Gayemiz insanların huzuru içindir. Bir insanın taziyesi olduğunda adamın zaten yarası var bir de yemek konusunu düşünüyor. İnsanlar ferah içerisinde olsunlar yemek derdine düşmesinler. Biz o amaçla böyle bir karar aldık. Bu kararın Elazığ genelinde uygulanmasını isteriz. Vatandaşların çoğu, bu kararı güzel karşıladı. Burası şehir merkezi her yerde lokanta da var fırın da var. Buraya gelen vatandaşların Fatiha okuyup su ve çaylarını içtikten sonra kalkmaları lazım. Biz vatandaşlardan bunu istiyoruz. Biz diğer camilerde de bu kararın alınmasını istiyoruz. Burası yas yeridir

Uygulamanın yaygınlaşması ve yerel tepkiler:

Dernek yönetimi, kararın yalnızca Hacı Osmaniye Camii ile sınırlı kalmayıp kent genelindeki diğer camilerde de uygulanmasını istediklerini belirtti. Kararın savunulurken öne çıkan nokta, taziye sırasında asıl önceliğin manevi destek ve birlikte olunurken insanları gereksiz maddi yüklerden korumak olduğu idi.

Yerel halktan gelen ilk tepkilerde, özellikle şehir merkezinde alternatif yerlerin (lokanta, fırın vb.) varlığına işaret edilerek uygulamanın kabul gördüğü belirtildi. Dernek yetkilileri, ziyaretçilerin camide kısa bir taziye katılımı sonrasında Fatiha okuyup su ve çaylarını içerek ayrılmalarını talep ettiklerini aktardı.

Sonuç olarak, Hacı Osmaniye Camii derneğinin aldığı karar taziye geleneğinin uygulama biçimini sorgulatan bir adım olarak değerlendiriliyor; dernek, uygulamanın yaygınlaşmasını sağlayarak cenaze yakınlarının üzerindeki yükün hafifletilmesini hedefliyor.

Taziye sahiplerine destek olacak karar: Yemek vermek yasaklandı