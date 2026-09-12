Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Elazığ'da trafikte güvenlik adımı: motosikletlere 10 noktada denetim

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet kazalarına karşı kent genelinde 10 noktada eş zamanlı uygulama yaparak sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:25

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 17:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da trafikte güvenlik adımı: motosikletlere 10 noktada denetim

uygulamanın kapsamı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde belirlenen 10 uygulama noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak kimlik ve belge sorgulamaları yapıldı, trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli işlemler uygulanarak ceza kesildi.

Denetimlerde hız ihlalleri, kask eksikliği ve eksik belge tespiti gibi konulara öncelik verildi. Ekipler, uygulama noktalarında sürücü davranışlarını gözlemleyip trafiğin akışını ve güvenliğini olumsuz etkileyen riskleri kayıt altına aldı.

hedefler ve bilgilendirme:

Uygulama kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı; broşür dağıtımı ile güvenli motosiklet kullanımı, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi, genel trafik kurallarına uyulması ve hız kontrolleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, sürücülerin ve yayaların dikkatini çekmeyi amaçlayan mesajlar vererek bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü.

Yetkililer, yapılan denetimlerin amacını sürücü davranışlarını iyileştirmek, güvenli sürüş alışkanlıklarını geliştirmek ve sonuçta motosiklet kazalarının azaltılması olarak özetledi. Bu tür eş zamanlı uygulamaların, trafik güvenliğine katkı sağlaması ve kent içi trafik düzeninin korunması hedefleniyor.

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE OLUŞTURDUĞU 10 UYGULANA NOKTASINDA...

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE OLUŞTURDUĞU 10 UYGULANA NOKTASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİ DENETLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ezgi apartmanı davası: bilirkişi raporları projedeki eksiklikleri ve kaçak uygul...
images

Samsun’da yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpmasıyla hafif yarala...
images

Uşak'ta Sivaslı ilçesinde meşelik yangını kapsamlı müdahaleyle kontrol altına al...
images

Pehlivanköy'de hasta nakli sırasında kaza: ambulans devrildi, 5 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ezgi apartmanı davası: bilirkişi raporları projedeki eksiklikleri ve kaçak uygulamaları öne çıkardı

Şimşek bolu’da sanayici ve teşkilatla istişare etti

Samsun’da yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpmasıyla hafif yaralanma

Yalova makine OSB’de iş dünyasıyla Türkiye yüzyılı için ortak adımlar

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor