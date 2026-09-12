Elazığ'da trafikte güvenlik adımı: motosikletlere 10 noktada denetim

uygulamanın kapsamı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde belirlenen 10 uygulama noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak kimlik ve belge sorgulamaları yapıldı, trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli işlemler uygulanarak ceza kesildi.

Denetimlerde hız ihlalleri, kask eksikliği ve eksik belge tespiti gibi konulara öncelik verildi. Ekipler, uygulama noktalarında sürücü davranışlarını gözlemleyip trafiğin akışını ve güvenliğini olumsuz etkileyen riskleri kayıt altına aldı.

hedefler ve bilgilendirme:

Uygulama kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı; broşür dağıtımı ile güvenli motosiklet kullanımı, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi, genel trafik kurallarına uyulması ve hız kontrolleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, sürücülerin ve yayaların dikkatini çekmeyi amaçlayan mesajlar vererek bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü.

Yetkililer, yapılan denetimlerin amacını sürücü davranışlarını iyileştirmek, güvenli sürüş alışkanlıklarını geliştirmek ve sonuçta motosiklet kazalarının azaltılması olarak özetledi. Bu tür eş zamanlı uygulamaların, trafik güvenliğine katkı sağlaması ve kent içi trafik düzeninin korunması hedefleniyor.

ELAZIĞ’DA TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE OLUŞTURDUĞU 10 UYGULANA NOKTASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİ DENETLEDİ.