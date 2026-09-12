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Ankara-İstanbul yol ayrımında tanker devrildi, iki kişi yaralandı

Ankara-İstanbul kara yolunda otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı; tankerin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:06

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara-İstanbul yol ayrımında tanker devrildi, iki kişi yaralandı

Ankara-İstanbul yol ayrımında tanker devrildi

Ankara-İstanbul kara yolu Orhaniye Mahallesi yol ayrımında bugün meydana gelen kazada bir otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı. Çarpışma sonucu yakıt tankeri yola devrildi ve olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile yakıt tankeri henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tanker devrilirken, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Kazanın oluş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay mahalline ulaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yolda güvenlik önlemleri alarak bölgedeki trafiği düzenledi ve detaylı inceleme yapıyor.

ANKARA-İSTANBUL KARAYOLUNDA OTOMOBİL İLE YAKIT TANKERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2...

ANKARA-İSTANBUL KARAYOLUNDA OTOMOBİL İLE YAKIT TANKERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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