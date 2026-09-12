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Virajda düzenlenen sahte kontrol: 15 kilo altın ve 2,5 milyon lira kayıp

Şanlıurfa Haliliye civarında sahte jandarma kontrolüyle gasbedilen yaklaşık 15 kilogram altın ve 2,5 milyon TL bulunamadı; şüpheliler tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:06

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 18:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Virajda düzenlenen sahte kontrol: 15 kilo altın ve 2,5 milyon lira kayıp

Olay ve soruşturma

Yaklaşık 45 gün önce Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi yakınlarında meydana geldiği belirtilen olayda, jandarma kıyafetleri ve ekipmanları kullanan kişiler tarafından kurulan sahte kontrol noktasında bir altın toptancılığı aracı durduruldu. Olayda araçta bulunanlar bıçaklandı ve darbedildi; yaklaşık 15 kilogram altın ile 2,5 milyon TL değerinde para kayboldu.

Mağdurların ihbarı üzerine güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edilen kişilerden 15 kişinin tutuklu olduğu açıklandı. Ancak şu ana kadar gasp edilen altınlara ulaşılmadığı bildirildi.

Mağdurların anlatımı

Kuyumcu çalışanı Ali Mert, ailenin yıllardır süren toptan altın ticareti yaptığına değinerek dönüş yolunda ana yolda ilerlerken sahte jandarma kontrolüyle yolunun kesildiğini anlattı. Mert, virajın bitiminde durduklarını, olayın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve o sırada 112’yi arayarak yardım istediklerini söyledi. Mert ayrıca, "biz soyulduk, ters kelepçe yapıldık, bıçaklandık, darbedildik" diyerek yaşadıkları saldırının şiddetini aktardı.

Mağdurların ifadelerine göre gaspçılar, sirenli ve çakarla donatılmış bir araç ile jandarma kıyafeti ve yelek kullanarak sahte operasyon düzenledi. Olayın ardından mağdurlar hem fiziksel hem de maddi kayıplar yaşadıklarını belirtti.

Arama çalışmaları ve mağduriyet

Altınların gerçek sahibi Hasan Dilli, yaklaşık 15 kiloya yakın altının ve yaklaşık 2,5 milyon lira nakdin kaybolduğunu dile getirdi. Dilli, güncel değer hesabıyla altınların karşılığının yaklaşık 110 milyon TL olduğunu söyleyerek olayın kendisinde yol açtığı ekonomik zorluğu vurguladı. Dilli, yetkililere ve devlet kurumlarına güvendiğini, tek beklentilerinin altınlara ulaşılarak zararlarının giderilmesi olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması önemli bir adım olarak değerlendirilse de mağdur aileler hâlâ kayıp altınların yerinin tespit edilmesini ve bulunmasını bekliyor. Olay, bölgede ticaret yapan esnafın güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşırken, yetkililerin arama ve tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili resmi makam açıklamaları ve adli süreçler devam ediyor; mağdurların talebi, ele geçirilen şüphelilerle birlikte kayıp mal varlığına ilişkin somut sonuçların elde edilmesi yönünde yoğunlaşmış durumda.

ALİ MERT VE BAHATTİN DURMAZ

ALİ MERT VE BAHATTİN DURMAZ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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