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Pehlivanköy'de sağlık ekibini taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı

Pehlivanköy'de ambulans ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli olmak üzere 5 kişi yaralandı; olay Kuştepe köyü yakınında yaşandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pehlivanköy'de sağlık ekibini taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, Pehlivanköy Pavli Panayırı’nda rahatsızlanan bir vatandaşı Babaeski Devlet Hastanesi'ne götüren ambulans, Kuştepe Köyü yakınlarında iki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek yan yattı.

Kazada toplam 5 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ü sağlık personeli olarak kaydedildi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

yaralıların durumu ve hastaneye sevk:

Bölgedeki ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmediğini, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Pehlivanköy yolunda uzun araç kuyrukları oluştu; güvenlik güçleri bölgedeki trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza sırasında hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve sorumlulukların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Pehlivanköy Pavli Panayırı yolunda ambulans kazaya karıştı: 5 yaralı

Pehlivanköy Pavli Panayırı yolunda ambulans kazaya karıştı: 5 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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