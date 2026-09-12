Pezeşkiyan ile Al Nahyan yeni delhi'de bölgesel gerilimleri ele aldı

Yeni Delhi buluşması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhide düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yüz yüze görüştü. Görüşme, zirve marjında gerçekleştirilen kısa, doğrudan temaslar çerçevesinde yapıldı.

görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik adımları masaya yatırdı. Görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı; liderler, işbirliği alanları ve karşılıklı endişeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantının içeriğine ilişkin resmi ayrıntılar kamuoyuna geniş biçimde paylaşılmadı, ancak temasın diplomatik kanalların açık tutulması yönünde olduğu vurgulandı.

bölgesel gerilimlerin etkisi:

Pezeşkiyan ile Al Nahyan arasındaki görüşme, ABD ve İsrail tarafından 28 Şubatta İran’a yönelik başlatıldığı belirtilen saldırıların ardından, bölgedeki tırmanışın gölgesinde gerçekleşti. Haberde yer alan bilgilere göre Tahran’ın Körfez’deki ABD askeri varlıklarına yönelik misillemeleri, bölgedeki gerilimi artırdı ve bu durum İran ile ABD müttefiki olarak anılan BAE arasındaki ilişkilerde gerilim yaratmıştı.

Bu gelişmelerin ardından BAE, İran ile tüm ticari ve finansal faaliyetlerin askıya alındığını duyurmuştu; söz konusu kararın iki ülke arasındaki ekonomik bağlar ve diplomatik temaslar üzerindeki etkileri görüşmede muhtemelen gündeme geldi. Yeni Delhi buluşması, bölgesel aktörlerin kriz yönetimi ve iletişim kanallarını açık tutma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, HİNDİSTAN’IN BAŞKENTİ YENİ DELHİ’DEKİ 18. BRICS ZİRVESİ MARJINDA ABD MÜTTEFİKİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN (BAE) VELİAHT PRENSİ HALİD BİN MUHAMMED BİN ZAYED AL NAHYAN İLE BİR ARAYA GELDİ.